Lavrov ameninţă: Orice fel de trupe europene în Ucraina ar fi ţinte legitime pentru Rusia

În interviul acordat TASS, Lavrov a afirmat încă o dată că UE este responsabilă de deteriorarea relaţiilor cu Rusia, şi i-a acuzat din nou, fără dovezi, pe oamenii politici europeni "că sunt conduşi de ambiţii" în relaţiile lor cu Kievul şi că ignoră "poporul Ucrainei" şi propriii lor cetăţeni.

"Uniunea Europeană a căutat să demonteze mecanismele de colaborare cu Rusia. Totul a început undeva în jurul anului 2014, când elitele conducătoare din majoritatea ţărilor europene au început să denunţe aşa-numita ameninţare rusească şi să incite sentimente militariste şi de ură faţă de Rusia în rândul cetăţenilor lor", a susţinut Lavrov, care a insistat că astfel de acţiuni ale UE "au fost total ilegitime". "La urma urmei, Rusia nu a luat niciodată iniţiativa de a-şi viza vecinii europeni cu acţiuni neprietenoase", a afirmat el.

Mesaj transmis politicienilor europeni

Lavrov a reluat încă o dată teoria că "tabăra prorăzboi europeană a investit capitalul politic în a provoca o înfrângere strategică Rusiei".

"Aceste ambiţii i-au orbit pur şi simplu. Nu numai că nu le pasă de ucraineni, dar nu le pasă nici de oamenii lor. Aceasta este singura modalitate de a explica faptul că în Europa se vorbeşte încă despre trimiterea de forţe militare în Ucraina, ca parte a aşa-numitei 'Coaliţii a voinţei'. Am spus de multe ori că, în acest caz, forţele noastre armate le-ar considera o ţintă legitimă", a reiterat şeful diplomaţiei ruse.

El a transmis şi un mesaj "politicienilor europeni care par să aibă probleme în a înţelege acest fapt", şi anume că nu trebuie să se teamă "că Rusia va ataca pe cineva. Cu toate acestea, dacă cineva se gândeşte să atace Rusia, s-ar confrunta cu o lovitură devastatoare, aşa cum a spus preşedintele (rus) Vladimir Putin tot timpul".