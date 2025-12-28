€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Internațional Lavrov ameninţă: Orice fel de trupe europene în Ucraina ar fi ţinte legitime pentru Rusia
Data publicării: 10:41 28 Dec 2025

Lavrov ameninţă: Orice fel de trupe europene în Ucraina ar fi ţinte legitime pentru Rusia
Autor: Mihai Ciobanu

lavrov-ucraina_95134800 Foto: Agerpres
 

Orice fel de trupe europene desfăşurate în Ucraina ar "deveni ţinte legitime pentru forţele armate ale Rusiei", a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu publicat duminică.

În interviul acordat TASS, Lavrov a afirmat încă o dată că UE este responsabilă de deteriorarea relaţiilor cu Rusia, şi i-a acuzat din nou, fără dovezi, pe oamenii politici europeni "că sunt conduşi de ambiţii" în relaţiile lor cu Kievul şi că ignoră "poporul Ucrainei" şi propriii lor cetăţeni.

Citiţi şi: Mesaj dur de la Kremlin. Putin spune că Rusia va rezolva conflictul "prin forță"

"Uniunea Europeană a căutat să demonteze mecanismele de colaborare cu Rusia. Totul a început undeva în jurul anului 2014, când elitele conducătoare din majoritatea ţărilor europene au început să denunţe aşa-numita ameninţare rusească şi să incite sentimente militariste şi de ură faţă de Rusia în rândul cetăţenilor lor", a susţinut Lavrov, care a insistat că astfel de acţiuni ale UE "au fost total ilegitime". "La urma urmei, Rusia nu a luat niciodată iniţiativa de a-şi viza vecinii europeni cu acţiuni neprietenoase", a afirmat el.

Mesaj transmis politicienilor europeni

Lavrov a reluat încă o dată teoria că "tabăra prorăzboi europeană a investit capitalul politic în a provoca o înfrângere strategică Rusiei".

"Aceste ambiţii i-au orbit pur şi simplu. Nu numai că nu le pasă de ucraineni, dar nu le pasă nici de oamenii lor. Aceasta este singura modalitate de a explica faptul că în Europa se vorbeşte încă despre trimiterea de forţe militare în Ucraina, ca parte a aşa-numitei 'Coaliţii a voinţei'. Am spus de multe ori că, în acest caz, forţele noastre armate le-ar considera o ţintă legitimă", a reiterat şeful diplomaţiei ruse.

El a transmis şi un mesaj "politicienilor europeni care par să aibă probleme în a înţelege acest fapt", şi anume că nu trebuie să se teamă "că Rusia va ataca pe cineva. Cu toate acestea, dacă cineva se gândeşte să atace Rusia, s-ar confrunta cu o lovitură devastatoare, aşa cum a spus preşedintele (rus) Vladimir Putin tot timpul".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

serghei lavrov
razboi
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna de 1.000 de goluri
Publicat acum 24 minute
Incendiu pe Iuliu Maniu, Sector 6. Intervin 16 autospeciale
Publicat acum 38 minute
Ce se întâmplă cu Lukoil? Proprietarii de benzinării din SUA s-au strâns la o ședință specială
Publicat acum 51 minute
Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Brigitte Bardot a murit
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Dec 2025
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 26 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Publicat pe 26 Dec 2025
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat pe 26 Dec 2025
Doi tineri, de 30 și 31 de ani, în stare gravă după ce le-a explodat apartamentul abia renovat. ”S-au lovit de ușa mea, am crezut că sunt hoți”
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close