DCNews Stiri Reacția Rusiei, după ce a fost acuzată că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște
Data actualizării: 15:10 15 Feb 2026 | Data publicării: 15:04 15 Feb 2026

Reacția Rusiei, după ce a fost acuzată că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște
Autor: Doinița Manic

imagine cu alexei navalnii, comemorare Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit cu o toxina mortală prezentă în pielea unei specii de broască din Ecuador. FOTO: Agerpres

A apărut prima reacție a Rusiei, după ce Kremlinul fost acuzat că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște.

Reacția Rusiei vine prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova. Aceasta a respins acuzațiile conform cărora opozantul rus Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit cu o toxină letală extrasă din broaște. 

„Când rezultatele testelor vor fi disponibile și formulele substanțelor vor fi dezvăluite, vom comenta în consecință. Până atunci, toate aceste afirmații sunt doar propagandă menită să distragă atenția de la problemele occidentale”, a declarat Zaharova, scrie Tass.

Rusia reacționează la acuzații cu.... și mai multe acuzații

Zaharova a lansat speculații și în legătură cu momentul formulării acestor acuzații la adresa Kremlinului.

„Chiar când ancheta privind exploziile Nord Stream era pe cale să dea rezultate, dintr-o dată otrăvirea lui Navalnîi este adusă în prim-plan. Când li s-au cerut rezultatele testelor lui Navalnîi, oficialii occidentali au răspândit în schimb povești senzaționale despre Skripal. Acest tipar continuă nestingherit”, a mai acuzat Zaharova

Reamintim că ieri, 14 februarie, Germania, Marea Britanie, Olanda, Suedia și Franța au emis o declarație comună în care au susținut că opozantul rus Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu epibatidină, o toxină derivată din pielea broaștei otrăvitoare ecuadoriene. Concluzia celor cinci state se bazează pe analize ale probelor biologice ale lui Navalnîi. 

