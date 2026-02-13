€ 5.0943
Băsescu cere venirea FMI în România, ca în 2009. Chirieac îi face un amendament
Data publicării: 21:18 13 Feb 2026

BREAKING NEWS Băsescu cere venirea FMI în România, ca în 2009. Chirieac îi face un amendament
Autor: Ioan-Radu Gava

traian basescu rade in parlament Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a avut un schimb de replici cu fostul președinte Traian Băsescu.

Vineri seară, la România TV, între fostul președinte al României, Traian Băsescu, și analistul politic Bogdan Chirieac a avut loc un schimb de replici cu privire la o posibilă chemare a Fondului Monetar Internațional, ca în 2009.

Băsescu s-a poziționat tranșant în favoarea venirii FMI, deoarece, potrivit lui acest lucru ne-ar aduce un aflux de „bani ieftini“ care ar redresa situația țării.

Fostul președinte al României a susținut că o eventuală revenire a Fondului Monetar Internațional nu ar trebui privită cu scepticism, fiindcă acest lucru ar putea „pune punct și de la capăt” economiei României. Bogdan Chirieac a precizat că ar fi de acord cu acesta, dar „cu un singur amendament”, anume ca Banca Națională a României, prin guvernatorul Mugur Isărescu, să susțină o astfel de decizie.

Analistul politic a subliniat faptul că Banca Națională a fost bine condusă în ultimii 35 de ani, a menținut cursul leu - euro stabil, iar guvernatorul Mugur Isărescu își face datoria.

Traian Băsescu a insistat însă că responsabilitatea pentru bunăstarea celor 19 milioane de români aparține Guvernului, nu Băncii Naționale. El a precizat că BNR este doar un partener în relația cu FMI, iar atribuțiile privind salariile, educația sau sănătatea țin exclusiv de Guvern.

CITEȘTE ȘI               -              Ilie Bolojan, față în față cu recesiunea: Cât mai rezistă Guvernul care a măcelărit economia

Ulterior, Traian Băsescu a precizat că, dacă Banca Națională a României ar fi fost cu adevărat competentă, România ar fi adoptat demult moneda euro. În replică, Bogdan Chirieac a susținut că România îndeplinea în mare parte condițiile încă din 2014, dar din lipsa voinței politice a Guvernului, demersul a fost blocat.

Analistul politic a mai spus că, fără acordul Băncii Naționale a României, decizii majore precum apelarea la FMI nu ar trebui luate.

CITEȘTE ȘI                 -                 EXCLUSIV Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, atrage atenția: România nu e în stagflație. Ce contează mai mult decât recesiunea tehnică. ”Bate orice altă construcție”

După ce Traian Băsescu a adus în dialog perioada crizei economice de acum 17 ani, Bogdan Chirieac a încercat să mute discuția la fapte concrete, precizând că la acel moment, la putere se afla chiar Traian Băsescu.

Fostul președinte a susținut că măsurile luate atunci au fost adoptate în 2008, însă analistul politic i-a amintit acestuia că și în 2008 era președinte, iar premier era Călin Popescu Tăriceanu. Traian Băsescu a replicat că Guvernul de atunci era unul liberal, susținut de PSD, și a făcut o paralelă cu situația politică din prezent, când același „tandem” ar fi generat și criza bugetară actuală, ale cărei efecte încep să fie resimțite de români.

Bogdan Chirieac a precizat însă că eșichierul politic românesc a suferit schimbări în ultimii 15 ani, iar fostul PDL, din partea căruia Traian Băsescu a candidat, este acum „topit“ în Partidul Național Liberal, moment în care Traian Băsescu a precizat că nu e cazul să fie adus în discuție anul 2008 într-o dezbatere din 2026, deși chiar el mutase anterior discuția pe perioada crizei economice din 2008-2009 și a sugerat că, din dorința de voturi, s-au repetat greșelile trecutului.

Rămas fără argumente, Traian Băsescu a continuat să susțină același lucru, anume că „soluția pe care Guvernul României din prezent o are este să cheme Fondul Monetar Internațional“, ca în 2009.

Comentarii

x close