Băsescu cere venirea FMI în România, ca în 2009. Chirieac îi face un amendament

Vineri seară, la România TV, între fostul președinte al României, Traian Băsescu, și analistul politic Bogdan Chirieac a avut loc un schimb de replici cu privire la o posibilă chemare a Fondului Monetar Internațional, ca în 2009.

Băsescu s-a poziționat tranșant în favoarea venirii FMI, deoarece, potrivit lui acest lucru ne-ar aduce un aflux de „bani ieftini“ care ar redresa situația țării.

Fostul președinte al României a susținut că o eventuală revenire a Fondului Monetar Internațional nu ar trebui privită cu scepticism, fiindcă acest lucru ar putea „pune punct și de la capăt” economiei României. Bogdan Chirieac a precizat că ar fi de acord cu acesta, dar „cu un singur amendament”, anume ca Banca Națională a României, prin guvernatorul Mugur Isărescu, să susțină o astfel de decizie.

Analistul politic a subliniat faptul că Banca Națională a fost bine condusă în ultimii 35 de ani, a menținut cursul leu - euro stabil, iar guvernatorul Mugur Isărescu își face datoria.

Traian Băsescu a insistat însă că responsabilitatea pentru bunăstarea celor 19 milioane de români aparține Guvernului, nu Băncii Naționale. El a precizat că BNR este doar un partener în relația cu FMI, iar atribuțiile privind salariile, educația sau sănătatea țin exclusiv de Guvern.

CITEȘTE ȘI - Ilie Bolojan, față în față cu recesiunea: Cât mai rezistă Guvernul care a măcelărit economia

Ulterior, Traian Băsescu a precizat că, dacă Banca Națională a României ar fi fost cu adevărat competentă, România ar fi adoptat demult moneda euro. În replică, Bogdan Chirieac a susținut că România îndeplinea în mare parte condițiile încă din 2014, dar din lipsa voinței politice a Guvernului, demersul a fost blocat.

Analistul politic a mai spus că, fără acordul Băncii Naționale a României, decizii majore precum apelarea la FMI nu ar trebui luate.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, atrage atenția: România nu e în stagflație. Ce contează mai mult decât recesiunea tehnică. ”Bate orice altă construcție”

După ce Traian Băsescu a adus în dialog perioada crizei economice de acum 17 ani, Bogdan Chirieac a încercat să mute discuția la fapte concrete, precizând că la acel moment, la putere se afla chiar Traian Băsescu.

Fostul președinte a susținut că măsurile luate atunci au fost adoptate în 2008, însă analistul politic i-a amintit acestuia că și în 2008 era președinte, iar premier era Călin Popescu Tăriceanu. Traian Băsescu a replicat că Guvernul de atunci era unul liberal, susținut de PSD, și a făcut o paralelă cu situația politică din prezent, când același „tandem” ar fi generat și criza bugetară actuală, ale cărei efecte încep să fie resimțite de români.

Bogdan Chirieac a precizat însă că eșichierul politic românesc a suferit schimbări în ultimii 15 ani, iar fostul PDL, din partea căruia Traian Băsescu a candidat, este acum „topit“ în Partidul Național Liberal, moment în care Traian Băsescu a precizat că nu e cazul să fie adus în discuție anul 2008 într-o dezbatere din 2026, deși chiar el mutase anterior discuția pe perioada crizei economice din 2008-2009 și a sugerat că, din dorința de voturi, s-au repetat greșelile trecutului.

Rămas fără argumente, Traian Băsescu a continuat să susțină același lucru, anume că „soluția pe care Guvernul României din prezent o are este să cheme Fondul Monetar Internațional“, ca în 2009.