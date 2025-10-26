Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!

Scena politică fierbe din nou, după ce președintele Nicușor Dan a fost huiduit public la Catedrala Mântuirii Neamului.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat incidentul la România TV, catalogând huiduielile drept un "semnal clar" al nemulțumirii populare și o dovadă că "România traversează o perioadă de profundă neîncredere în liderii săi".

Nicușor Dan, huiduit după 6 luni de mandat

"Domnul Nicușor Dan a fost huiduit azi, la Catedrala Mântuirii Neamului. Să fii huiduit după 6 luni de mandat e o performanță. Credeți că lumea îl iartă pentru ce s-a întâmplat în ultimele luni în România?

A fost huiduit și de Ziua Armatei. Președintele țării, huiduit după 6 luni!

L-am ales în ce condiții? România e singura țară din lumea occidentală care a anulat alegerile! Despre ce vorbim? Nici nu știm de ce s-au anulat, dar bănuim.

La lista de candidați au fost excluși candidați - pe care eu nu i-aș fi votat - dar care nu aveau o hotărâre definitivă a instanței de judecată. Au fost respinși de Curtea Constituțională. Pe motiv că "așa vrem noi".

Toate alegerile astea sunt corupte. La primul tur, Nicușor Dan a luat 20%, la foarte mică distanță de Crin Antonescu", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

Diferența majoră dintre Traian Băsescu, Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Chirieac a avertizat că, dacă lucrurile "continuă să meargă prost”, România s-ar putea confrunta din nou cu scenariul unei suspendări de președinte, așa cum s-a întâmplat în era Traian Băsescu.

"Nu aș vrea să văd din nou proceduri de suspendare în România, cum s-a întâmplat de 2 ori în vremea lui Traian Băsescu. Dar dacă lucrurile merg atât de prost cum merg acum, cred că domnul Nicușor Dan trebuie să se gândească foarte serios dacă va termina acest mandat.

Astăzi, de sfințirea Catedralei Neamului, când lumea era cu ochii la Dumnezeu, să te apuci să huidui, e ceva ce îți arată care e starea de spirit a cetățenilor.

Să nu uităm că în 2012, Traian Băsescu, a cărui rol începem să-l reconsiderăm ca președinte... mi-e mai dor de Traian Băsescu... dar în 2 ani o să vă fie dor de Klaus Iohannis. În 2012, 90% au zis "pleacă Băsescu" și în 2012 PNL a dispărut ca partid. El a mai rămas fiindcă Emil Boc a câștigat Cluj. Dar s-a desființat partidul!

Băsescu nu a făcut ca Bolojan. Băsescu a mărit TVA-ul, dar NU a tăiat investițiile și nici n-a umblat în mediul privat.

Bolojan a crescut tot, a rupt mediul privat!", a mai spus Bogdan Chirieac.