Liberalii pregătesc un puci pentru Bolojan. Chirieac: Președintele vrea să mai reziste. Nu a terminat treaba murdară

Scena politică românească traversează momente tensionate, alimentate de un val de nemulțumiri interne care răzbate din culisele guvernării. Dezbaterile privind măsurile stricte de austeritate impuse recent de Executiv au provocat turbulențe în PNL, iar premierul Ilie Bolojan pare să fi început să acţioneze independent, ceea ce a generat zvonuri despre o ruptură tot mai clară.

Potrivit unor surse România TV, premierul Ilie Bolojan se simte trădat și abandonat de membrii propriului partid, iar o parte dintre liderii liberali ar pregăti un puci menit să-l demită de la conducerea formațiunii. În ultimele săptămâni, niciun lider important din PNL nu a luat public apărarea premierului în fața criticilor venite din coaliție, stârnind speculații. Analistul politic Bogdan Chirieac comentat acest subiect intr-o interventie.

"Președintele mai vrea ca domnul Bolojan să mai reziste, fiindcă nu a terminat treaba murdară"

„Premierul Ilie Bolojan va rezista pe scaun și în funcție cât timp vrea președintele Nicușor Dan. Mie mi se pare că președintele mai vrea ca domnul Bolojan să mai reziste, fiindcă nu a terminat treaba murdară. Mă rog, așa cum o face domnia sa. În opinia mea, face greșit această treabă. Adică, una e să reduci cheltuielile inutile ale statului, iar alta e să oprești proiectele europene ca să economisești 15% finanțarea statului român. Sunt lucruri total diferite.

”Una e să oprești achizițiile inutile, alta e să tai tot”

De asemenea, putem să vorbim și de oprirea din PNRR. Asta înseamnă zeci și sute de firme, ce însumează zeci de mii de salariați, care vor intra în insolvență, faliment sau șomaj. Lucrurile acestea vor avea consecințe. Totul se face ca să prezinți niște date mai roz pe 31 decembrie, să vii să ne spui ‘dom’ne, de 6 luni de zile de când sunt eu premier, uite, am redus cheltuielile cu atât’. Consecințele acestor măsuri vor fi cumplite anul viitor, să știți. Deci, e o situație foarte complicată. Ecuația se complică cu fiecare zi care trece. Au dat ordonanță că nu mai ai voie să faci nicio achiziție în nicio instituție de stat. Una e să oprești achizițiile inutile, alta e să tai tot, și altceva e să mergi pe investițiile care au rost să le faci.

Treaba asta murdară, cum am descris-o, va dura mai mult decât s-a calculat inițial. De ce? Fiindcă România intră în recesiune. Ea, de fapt, e deja în recesiune. Când vorbim de creștere economică de 0,3%, atunci nu putem să ne gândim la altceva. Nu e o creștere reală, despre ce vorbim. Lucrurile se înrăutățesc. Scade produsul intern brut, iar atunci reducerea deficitului nu mai e reducere. Se aplică bugetul și e o aritmetică simplă. Știe domnul Nicușor Dan, știe bine dânsul și cu integrale și cu derivate, și tot acolo este. Ați văzut că și Uniunea Europeană ne-a lăsat de la 7,2 la 8,4. Cu toate astea, tot se taie din investiții. Nu se taie cheltuielile aberante ale statului. Una peste alta, pare că Ilie Bolojan ne-a asigurat austeritatea și pentru 2026, dacă mai avea cineva un dubiu”, a explicat analistul Bogdan Chirieac.