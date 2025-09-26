Ce se ascunde în spatele absenței lui Nicușor Dan de la reuniunea ONU. Chirieac: S-ar fi dus degeaba!

Analistul politic Bogdan Chirieac spune că decizia președintelui Nicușor Dan de a lipsi de la Adunarea Generală a ONU survine din faptul că nu a avut întâlniri aranjate acolo, cu lideri importanți ai lumii. Din acest motiv s-ar fi decis trimiterea Oanei Țoiu, ministrul de Externe, despre care Bogdan Chirieac spune că "ne-a tocat banii acolo, nu a avut nimic programat".

"Nicușor Dan nu a avut nici o întâlnire aranjată la Adunarea Generală a ONU"

"La Adunarea Generala a ONU te duci, dacă ai lucrurile aranjate. Acolo te poți vedea, într-un timp foarte scurt, cu foarte multă lume. Este precum o recepție la București, sigur, la scara mai mică. La o recepție te poți vedea cu 5, 7, 20 de oameni importanți, cu care ai ceva de discutat. Diplomația din România nu a putut să organizeze nimic, deoarece nu are cine să organizeze... doamna Oana Țoiu? Și, atunci, trebuie să recunosc că, probabil, decizia lui Nicușor Dan a fost cea corectă, neavând nicio întâlnire aranjată la Adunarea Generală a ONU.

Dacă avea o întâlnire de 10 sau 5 minute cu Donald Trump, deoarece președintele Statelor Unite s-a dus la New York, merita să traversezi oceanul. De asemenea, dacă avea o întâlnire cu Friedrich Merx sau cu Macron. Așa era în regulă să treci oceanul, ca să ai o discuție de un sfert, o jumătate de oră cu Macron, în care să discuți - Dom'le, ne mai ajuți cu trupe, cu sisteme antiaeriene cu ceva -, dar el nu a avut nimic programat. Prin urmare, a trimis-o pe doamna Țoiu, care, efectiv, a pierdut vremea și ne-a tocat banii acolo, nu a avut nimic programat. Dânsa s-a întâlnit cu două ONG-uri. Și-a dat o recepție sieși la Ambasadă", a spus Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Realitatea Plus,

“S-ar fi dus degeaba Nicușor Dan la ONU“

"Deci, măcar a minimizat pierderile. Cine vreți să organizeze ceva, doamna Oana Țoiu? Problema noastră cu doamna Oana Țoiu este că, în fiecare săptămână, apare câte un prejudiciu. Noi am zice Bogdaproste, să nu se mai întâmple lucruri rele cu doamna Țoiu, dar de la dânsa, din nefericire, deși ne dorim, văd că nu s-au întâmplat lucruri bune pentru România și diplomația românească.

Deci, din acest punct de vedere, da, s-ar fi dus degeaba Nicușor Dan la ONU, însă nu știu ce rezultate a avut în România, dacă a avut rezultate mai notabile (n.red. Nicușor Dan a spus că nu s-a dus la ONU, deoarece a considerat că e mai bine să fie prezent în țară), dar, în orice caz, faptul că nu s-a dus la ONU nu a făcut gaură în cer.“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.