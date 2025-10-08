Suspendare Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Semnalul, cumplit. Țineți minte de ce a fost suspendat Traian Băsescu?

Opoziția îl acuză pe președinte că a intervenit în justiție, în contextul în care Nicușor Dan a mers la Copenhaga, unde le-a prezentat liderilor europeni un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României și detalii din dosarul Călin Georgescu. Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție la Realitatea Plus, în emisiunea moderată de Claudiu Giurgea, unde a comentat ideea suspendării președintelui Nicușor Dan și alte teme de actualiate, precum pensiile magistraților, reforma ”fără cap” a lui Ilie Bolojan sau prăbușirea consumului în România, după creșterea TVA.

”Chestiunea cu mica zgârietura aplicată pensiilor magistraților și faptul că magistrații sunt de două luni în grevă nedeclarată, dar plătiți, a impactat grav societatea românească. Până la urmă, de la aceste pensii speciale ni se trag foarte multe necazuri nouă tuturor.

Țineți minte de ce a fost suspendat în 2012 Traian Băsescu?

În privința domnului Nicușor Dan, în opinia mea, nu aici este problema. Țineți minte de ce a fost suspendat în 2012 Traian Băsescu, cu votul a 89,5% din populația României? Din cauza măsurilor adoptate în 2010, când a fost criza globală. Acum, la 4 luni după instalarea lui Nicușor Dan, se vorbește deja despre suspendare. 10 ani nu s-a vorbit despre suspendarea lui Klaus Iohannis.

Ar putea ca lucrurile să degenereze mult în anii care vin

Sigur că, în acest moment, suspendarea lui Nicușor Dan este prematură, dar faptul că se discută și se insuflă în mentalul colectiv această idee, ar putea ca lucrurile să degenereze mult în anii care vin. În același timp, domnul Bolojan adoptă măsuri de austeritate cumplite și cam fără cap, în sensul în care cheltuielile guvernamentale nu au fost tăiate, pensiile speciale nu au fost bărbierite.

Cetățenii obișnuiți duc tot greul și, mai ales, mediul privat

În schimb, cetățenii obișnuiți duc tot greul și, mai ales, mediul privat, împovărat de noi taxe și impozite. Aceste lucruri vor fi percepute profund negativ de marea masă a publicului. Nu întâmplător opoziția, în special AUR, are 40% din sufragii acum. Ei bine, toate acestea vor fi decontate și de domnul președinte Nicușor Dan, care încearcă să pună toată greutatea reformei pe umerii lui Ilie Bolojan. În ce fel va deconta Nicușor Dan, vom vedea cum evoluează lucrurile, dar ele nu evoluează în bine. Oricum, suspendarea președintelui nu este o binefacere pentru orice țară, fiindcă semnalul de instabilitate ar fi cumplit”, a declarat Bogdan Chirieac.

”Este România o țară stabilă politic, economic, pentru că mie nu mi se pare...”, a spus Claudiu Giurgea.

”Da. Nu vi se pare, dar atunci când se citesc rapoartele... este o coaliție pro-europeană, care are 67% din voturile din Parlament, are președinte ales, premier, nu sunt mișcări de masă fundamentale aici. Sigur că este neatractivă, prin taxele și impozitele adoptate recent de domnul Bolojan, dar nu este instabilă. Instabilă este atunci când poporul își demite președintele. Acela este semnalul de instabilitate profundă sau dacă se începe procedura de suspendare a președintelui. Deocamdată, sunt sisteme fundamentale, prin care investitorii nu le percep la gravitatea reală, care există, respectiv justiția nefuncțională, în acest moment.

Administrația a devenit, din neperformantă, nefuncțională

Și administrația a devenit, din neperformantă, nefuncțională, pentru că, de 4 luni, oamenii din adminstrație sunt amenințați cu demiterea, concedierea, și nimeni nu mai face nimic. Lasă că președintele ne-a spus că România nu are niciun proiect de țară, dar în administrație este despre Mi se desființează serviciul, mă dă sau nu afară, mi-a luat din venituri!

S-a prăbușit consumul după creșterea TVA!

Ați văzut că a crescut cu 2% TVA-ul și s-a prăbușit consumul. Avem statisticile. Însă această relativă stabilitate a României de astăzi ar putea fi aruncată în aer de suspendarea președintelui. Asta nu înseamnă că, dacă situația socială ajunge la paroxism, nu se va întâmpla și lucrul acesta. Dar vedeți că timp de 10 ani nu s-a discutat despre suspendarea lui Klaus Iohannis. Pe Băsescu l-am suspendat de 2 ori. O dată a câștigat Băsescu, o dată a câștigat poporul, dar din afară ni s-a impus să rămână Traian Băsescu.

Nicușor Dan caută sprijin la USR

Cu privire la Nicușor Dan, după 4 luni, se discută despre suspendare și se va discuta în continuare. Acum, domnul Nicușor Dan caută sprijin din USR. L-a adus la guvernare, își numește consilieri din acest partid, probabil că și șefi la servicii. Probabil că va încerca și numirea procurorilor șefi apropiați de mișcarea Rezist, progresistă, ca să aibă o bază. Nu știu dacă este baza bună”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.