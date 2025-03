Momentul în care Călin Georgescu l-a făcut pe Răzvan Dumitrescu să-și pună mâinile în cap: Ce l-a apucat?

Răzvan Dumitrescu spune că declarația lui Călin Georgescu în care afirma că a cheltuit zero lei în campania electorală l-a făcut să-și pună mâinile în cap. Potrivit jurnalistului, acela a fost practic autodenunțul fostului candidat la prezidențiale.

"Eu când am văzut că face declarația asta mi-am pus mâinile în cap. "- Domnule, cât v-a costat campania"? " - Zero lei". Ăla a fost autodenunțul. Nu avea cum să coste ceea ce exista în spațiul public zero lei, nu avea cum să coste 0 RON. Nu mă refer la perioada de precampanie electorală, care nu contează și nu se decontează conform legii. Lumea nu prea înțelege lucrurile astea. Noi, ,acum când vorbim nu suntem în campania electorală. Dacă cineva cheltuie bani, nu negri, bani, nu contează cât, oricâți de mulți, din surse legal provenite ca să apară pe TikTok sau Facebook, nu este ilegal în momentul de față pentru că suntem în precampanie.

Răzvan Dumitrescu: Nu cumva de acolo a plecat tot?

În momentul în care intri în campanie trebuie să-ți justifici cheltuielile, trebuie să-ți iei un cod de mandatar, să ai pe toate materialele codul respectiv și să depui la AEP rapoartele de cheltuieli pe care le-ai avut. Când tu vii în campanie într-un interviu și spui zero lei păi ăla e autodenunțul de la care poate porni o cercetare mai amănunțită. Ce l-a apucat? Cât de orgolios să fii? Sau cât de... Cum să zic? Nu vreau să zic fraier. Cât de cu autosuficiență să fii să spui zero lei? Nu cumva de acolo a plecat tot?", a spus jurnalistul Răzvan Dumitrescu în cadrul emisiunii "Ce se întâmplă?".

Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, invitatul lui Răzvan Dumitescu, a venit cu o viziune diferită.

"Eu văd lucrurile puțin diferit față de dumneavoastră. Eu îl cred că el personal nu a cheltuit și nu a avut cunoștință că s-au cheltuit acele sume de bani, eu așa cred, și nu cred că vor exista dovezi în acest sens. Asta este una dintre componente, adică afirmația lui este una corectă, dar nu însemnă că alții nu au făcut și iată că se cercetează. Ia să vedem, altcineva a investit în această campanie? Și cumva aici este o limită. Ok, ce vină are candidatul că cineva își dorește o luptă cu actualul sistem politic și este dispus să investească din fondurile pe care le-a dobândit în mod legal? El nu are nicio vină. Când nu ai cunoștință nu ai ce să faci. Nu cred că i-a plătit prin el", a declarat Marius Lulea.

Vezi mai mult în video:

Reamintim că Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale, anulat ulterior, a declarat că a cheltuit zero lei în campania electorală. Ulterior, în documentele Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), declasificate după anularea alegerilor, Serviciul Român de Informații a arătat că Bogdan Peșchir, antreprenor, programator la origine, ar fi investit peste 380.000 de euro într-o campanie de promovare, pe Tik Tok, a lui Călin Georgescu. Peșchir ar fi donat în total aproximativ 1 milion de euro pe Tik Tok, conform SRI. Oamenii legii au deschis un dosar care vizează finanţarea ilegală a campaniei electorale a lui Călin Georgescu, în care fugurează și alte nume. Dosarul este instrumentat de Parchetul General, iar în ultima perioadă au fost efectuate o serie de percheziții la diferite persoane vizate de anchetă.

