€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Cod Roşu de vânt foarte puternic care viscoleşte şi troieneşte zăpada. ANM, zonele vizate
Data publicării: 08:12 02 Ian 2026

Cod Roşu de vânt foarte puternic care viscoleşte şi troieneşte zăpada. ANM, zonele vizate
Autor: Doinița Manic

viscol avertizare meteo Imagine cu viscol. Sursa foto: Agerpres
 

ANM a emis un Cod Roșu de vânt foarte puternic care viscoleşte şi troieneşte zăpada.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare nowcasting Cod Roşu de vânt foarte puternic, valabilă până la ora 10:00 în judeţul Cluj.

VEZI ȘI: Vremea până pe 26 ianuarie. ANM, prognoza meteo actualizată

Vizibilitatea va fi aproape de zero

Potrivit meteorologilor, în zona de munte de peste 1.800 metri se vor semnala vânt foarte puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscoleşte puternic şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate apropiată de zero, transmite Agerpres.

Iniţial, meteorologii au emis Cod Portocaliu de vânt puternic pentru zona respectivă.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
vremea
cod rosu
vant puternic
viscol
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Incendiul din Crans-Montana. A început identificarea victimelor, o sarcină grea pentru medicii legiști din Elveția
Publicat acum 28 minute
Controverse cu patronii barului Le Constellation din Crans-Montana. Sunt acuzați că ar fi lăsat minori în local
Publicat acum 57 minute
Doi pescari căzuți în râul Olt. Tânăr de 28 de ani, resuscitat de echipele de salvare
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Tragedia de la Crans-Montana: România sare în ajutorul Elveției
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 39 minute
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat acum 13 ore si 58 minute
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 31 Dec 2025
Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Publicat pe 31 Dec 2025
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close