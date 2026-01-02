Cod Roşu de vânt foarte puternic care viscoleşte şi troieneşte zăpada. ANM, zonele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare nowcasting Cod Roşu de vânt foarte puternic, valabilă până la ora 10:00 în judeţul Cluj.

Vizibilitatea va fi aproape de zero

Potrivit meteorologilor, în zona de munte de peste 1.800 metri se vor semnala vânt foarte puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscoleşte puternic şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate apropiată de zero, transmite Agerpres.

Iniţial, meteorologii au emis Cod Portocaliu de vânt puternic pentru zona respectivă.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.