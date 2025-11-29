Cod Galben de ploi abundente în 13 județe și București. Prognoza meteo. La munte ninge

Este Cod Galben de ploi abundente în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București. Iată ultimele date meteo!
Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o informare meteo valabilă până duminică seară, la ora 20:00, de precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.
”Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5 - 15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali” a anunțat ANM.
În același timp, a fost emis Cod Galben de ploi însemnate cantitativ. ”În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp” anunță ANM.
Harta cu județele vizate:
Astăzi, cerul va fi noros și va ploua însemnat cantitativ (15 - 25 l/mp). Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5 - 6 grade, iar duminică cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade.
Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, în perioada 22 - 29 decembrie, care include și sărbătorile de Crăciun.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, conform ANM.
de Roxana Neagu