COD GALBEN  Cod Galben de furtuni: Zonele vizate de fenomene severe imediate. Unde se strică vremea acum. UPDATE: A fost emis și Cod Portocaliu!

Autor: Doinița Manic | Categorie: Vremea
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

ANM a emis mai multe avertizări meteo.

UPDATE 3:

ANM a emis și un Cod Portocaliu în care anunță averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...60 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

Zone vizate:

- Județul Arad: Curtici, Macea, Zimandu Nou, Zăbrani, Iratoșu, Șofronea, Păuliș, Dorobanți, Frumușeni.

- Județul Timiş: Mașloc.

Interval de valabilitate: 06/09/2025, ora 19:26 - 06/09/2025, ora 20:00.

UPDATE 2:

Până la ora 20:15 sub atenționare de Cod Galben de averse torențiale se află și următoarele zone:

- Județul Satu Mare: Tășnad, Căuaș, Santău, Cehal,Tiream, Pir, Săuca, Săcășeni.

- Județul Arad: Lipova, Târnova, Zăbrani, Tauț,Conop, Păuliș, Ususău, Frumușeni, Șiștarovăț.

- Județul Timiş: Mașloc.

UPDATE 1:

ANM a emis un nou Cod Galben de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm).

Zone vizate:

- Județul Arad: Arad, Pecica, Sântana, Chișineu-Criș,Curtici, Vladimirescu, Macea, Zimandu Nou, Ghioroc, Șimand, Sintea Mare, Mișca, Fântânele, Livada,Zărand, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Grăniceri,Păuliș, Socodor, Zădăreni, Pilu, Dorobanți, Zerind.

- Județul Bihor: Avram Iancu.

Interval de valabilitate: 06/09/2025, ora 18:30 - 06/09/202, ora 19:30.

Știrea inițială:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm).

Zone vizate:

- Județul Arad: Lipova, Târnova, Bârzava, Tauț,Conop, Păuliș, Ususău, Șiștarovăț.

Interval de valabilitate: 06/09/2025, ora 16:40 - 06/09/2025, ora 17:40.

O altă avertizare vizează Județul Maramureş: Borșa, Poienile de Sub Munte, Repedea și este valabilă până la ora 18:30.

Cea de-a treia atenționare meteo emisă de meteorologi vizează următoarele zone:

- Județul Arad: Chișineu-Criș, Șimand, Sintea Mare,Mișca, Zărand, Socodor, Zerind.

- Județul Bihor: Ciumeghiu, Avram Iancu.

Aceasta este valabilă până la ora 18:15.

Cod Galben de furtuni: Zonele vizate de fenomene severe imediate. Unde se strică vremea acum. UPDATE: A fost emis și Cod Portocaliu!
06 sep 2025, 17:32
06 sep 2025, 17:32
