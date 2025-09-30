€ 5.0811
Data actualizării: 19:56 30 Sep 2025 | Data publicării: 19:56 30 Sep 2025

EXCLUSIV Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
Autor: Roxana Neagu

toamna imagine pexels foto pexels
 

Uraganul Gabriel împinge o masă de aer cald spre România.

Vești bune de la meteorologi

”În Oceanul Atlantic, s-au apropiat de coastele Europei foști cicloni tropicali, chiar un fost uragan - Gabriel - care a afectat Peninsula Iberică în ultimele zile, aducând foarte multe precipitații, importante cantitativ. A adus și un val de aer foarte cald în fața sa, aer cald care va influența partea de sud a Europei până spre sfârșitul weekendului și va favoriza și la noi încălzirea vremii începând de duminică - luni. Săptămâna viitoare așteptăm iarăși o schimbare importantă în aspectul vremii, în sensul că vom reveni la temperaturi maxime de 20 de grade” a spus Florinela Georgescu, director în Administrația Națională de Meteorologie, în interviul acordat DCNews. 

