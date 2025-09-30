Vești bune de la meteorologi

”În Oceanul Atlantic, s-au apropiat de coastele Europei foști cicloni tropicali, chiar un fost uragan - Gabriel - care a afectat Peninsula Iberică în ultimele zile, aducând foarte multe precipitații, importante cantitativ. A adus și un val de aer foarte cald în fața sa, aer cald care va influența partea de sud a Europei până spre sfârșitul weekendului și va favoriza și la noi încălzirea vremii începând de duminică - luni. Săptămâna viitoare așteptăm iarăși o schimbare importantă în aspectul vremii, în sensul că vom reveni la temperaturi maxime de 20 de grade” a spus Florinela Georgescu, director în Administrația Națională de Meteorologie, în interviul acordat DCNews.

