€ 5.0851
|
$ 4.3947
|
 
Data publicării: 20:15 31 Oct 2025

Vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 1 decembrie
Autor: Irina Constantin

vremea noiembrie Foto: Pixabay
 

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Vremea se anunță caldă și fără ploi.

Prognoza meteo pe o lună, vremea 3 - 10 noiembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

Prognoza meteo pe o lună, vremea 10 - 17 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Prognoza meteo pe o lună, vremea 17 - 24 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo pe o lună, vremea 24 noiembrie - 1 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. 

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

