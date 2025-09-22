Cod Galben de vânt puternic: Județele vizate. Ceață densă în alte două regiuni

UPDATE:

ANM a emis un al Cod Galben de vânt puternic, valabil până la ora 14:00.

Zone vizate:



- Zona de munte a județului Arad, respectiv zona de munte a localităților: Târnova, Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Păuliș, Vărădia de Mureș, Petriș, Hălmăgel, Chisindia, Pleșcuța;

- Județul Arad: Șiria, Ghioroc, Covăsinț.

Știrea inițială:

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben de vânt puternic. Astfe, meteorologii anunță că local, în zona Județului Caraș-Severin, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h, iar la munte cu viteze de peste 70...90 km/h.

Atenționarea meteo este valabilă luni, 22 septembrie, de la ora 7:00 până la ora 14:00.

Cod Galben de ceață

Totodată, meteorologii au emis și o altă atenționare de tip Cod Galben care anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Zonele vizate:

Județul Braşov: Făgăraș, Mândra, Voila, Viștea, Ucea, Beclean;

Județul Sibiu: Avrig, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Cârța.

Interval de valabilitate: 22-09-2025, ora 7:15 până la 22-09-2025, ora 9:00