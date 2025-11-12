€ 5.0846
Cod Galben de ceață în trei județe din sudul țării
Data publicării: 22:00 12 Noi 2025

Cod Galben de ceață în trei județe din sudul țării
Autor: Iulia Horovei

Ceață densă. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik @crsp-media
 

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod Galben de ceață pentru trei județe din sudul țării.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri seară, două avertizări nowcasting Cod Galben de ceață pentru trei județe din sudul țării.

Cod Galben de ceață în Olt, Argeș și Dâmbovița

În județul Olt, în intervalul miercuri, 12 noiembrie, ora 21:50, până joi, 13 noiembrie, ora 2:00, se va semnala ceață care determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Localitățile afectate de fenomen sunt: Slatina, Caracal, Corabia, Scornicești, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Brastavățu, Osica de Sus, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Mărunței, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Vădăstrița, Dăneasa, Corbu, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Brâncoveni, Stoicănești, Bobicești, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Schitu, Tufeni, Gostavățu, Obârșia, Pârșcoveni, Deveselu, Șerbănești, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Vâlcele, Coteana, Orlea, Brebeni, Gârcov, Bârza, Slătioara, Băbiciu, Bucinișu, Stoenești, Icoana, Perieți, Ștefan cel Mare, Cezieni, Mihăești, Sârbii - Măgura, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Bălteni, Vădastra, Ghimpețeni, Grădinile, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Văleni, Seaca, Urzica;

O altă avertizare nowcasting Cod Galben de ceață în vigoare, valabilă până miercuri, ora 23:00, vizează localități din județele Argeș și Dâmbovița. Se vor semnala condiții de ceață densă, cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Localități vizate: Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Recea, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca (județul Argeș); Titu, Potlogi, Corbii Mari, Răcari, Petrești, Lungulețu, Mătăsaru, Odobești, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Morteni, Răscăeți, Slobozia Moară (județul Dâmbovița).

