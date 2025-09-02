Data actualizării: | Data publicării:

Cod galben de caniculă și disconfort termic în sudul și sud-vestul țării. Județele vizate

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Vremea
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, valabile marţi şi miercuri în judeţe situate în sud, sud-est, vest şi sud-vest. 

Conform prognozei de specialitate, marţi, între orele 12:00 - 21:00, în Banat, în sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 35 de grade.

Judeţele vizate de acest Cod galben sunt: Brăila, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Tulcea, Timiş, Teleorman, Vrancea şi Municipiul Bucureşti.

De asemenea, miercuri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, va fi valabil al doilea Cod galben de vreme deosebit de caldă în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei şi în Dobrogea continentală, unde vor fi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36 - 37 de grade.

Atenţionarea va fi în vigoare pentru judeţele: Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vrancea şi Municipiul Bucureşti.

