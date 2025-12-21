Vremea de Crăciun, 25 decembrie 2025, în țară și în București. Prognoza meteo de la ANM

Meteorologii de la ANM au emis prognoza meteo pentru data de 25 decembrie 2025. Iată cum va fi vremea de Crăciun în București și în țară.
De Crăciun, în 25 decembrie, în țară, vremea va fi rece în sudul și în estul țării, iar în rest, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru ultima decadă a lunii decembrie. În cursul zilei cerul va fi mai mult noros. În Carpații Orientali și Meridionali va ninge în general slab cantitativ, în Oltenia, pe spații mai mici în Muntenia și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în sudul Banatului vor fi precipitații mixte. Noaptea, cerul va deveni variabil în nordul, centrul și estul teritoriului, iar în rest, va avea înnorări și va mai ninge slab pe arii restrânse în Oltenia și Banat. Vântul va sufla slab și moderat, local cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4...-3 grade în Moldova și 7...8 grade în Banat și Crișana, iar cele minime, în general, între -10 și 0 grade, cu cele mai coborâte valori în Moldova, unde izolat va fi ger.
”Vremea va deveni rece pentru această dată. În cursul zilei cerul va fi noros și în primele ore ale intervalului este posibil să ningă slab, iar vântul va sufla în general moderat. Noaptea, cerul va deveni variabil și vântul va slăbi în intensitate. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -6...-4 grade” anunță Administrația Națională de Meteorologie.
de Val Vâlcu