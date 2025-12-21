€ 5.0896
|
$ 4.3449
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Vremea Vremea de Crăciun, 25 decembrie 2025, în țară și în București. Prognoza meteo de la ANM
Data actualizării: 16:44 21 Dec 2025 | Data publicării: 16:44 21 Dec 2025

Vremea de Crăciun, 25 decembrie 2025, în țară și în București. Prognoza meteo de la ANM
Autor: Roxana Neagu

vremea de craciun Ninge de Crăciun/ pexels
 

Meteorologii de la ANM au emis prognoza meteo pentru data de 25 decembrie 2025. Iată cum va fi vremea de Crăciun în București și în țară.

De Crăciun, în 25 decembrie, în țară, vremea va fi rece în sudul și în estul țării, iar în rest, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru ultima decadă a lunii decembrie. În cursul zilei cerul va fi mai mult noros. În Carpații Orientali și Meridionali va ninge în general slab cantitativ, în Oltenia, pe spații mai mici în Muntenia și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în sudul Banatului vor fi precipitații mixte. Noaptea, cerul va deveni variabil în nordul, centrul și estul teritoriului, iar în rest, va avea înnorări și va mai ninge slab pe arii restrânse în Oltenia și Banat. Vântul va sufla slab și moderat, local cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4...-3 grade în Moldova și 7...8 grade în Banat și Crișana, iar cele minime, în general, între -10 și 0 grade, cu cele mai coborâte valori în Moldova, unde izolat va fi ger.

Vremea de Crăciun în București

”Vremea va deveni rece pentru această dată. În cursul zilei cerul va fi noros și în primele ore ale intervalului este posibil să ningă slab, iar vântul va sufla în general moderat. Noaptea, cerul va deveni variabil și vântul va slăbi în intensitate. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -6...-4 grade” anunță Administrația Națională de Meteorologie. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea
vremea de craciun
prognoza meteo de Craciun
anm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat acum 24 minute
Accize mai mari din 2026: Cum a evoluat consumul de alcool în România
Publicat acum 27 minute
Rute alternative pentru românii care se întorc acasă de Crăciun. Coloană de 11 kilometri pe sensul Nădlac - București
Publicat acum 59 minute
Accident grav pe DN 66, în Hunedoara. Un a murit, altul e în stare gravă
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Câți pași trebuie să faci ca să arzi caloriile de Crăciun
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat acum 21 ore si 52 minute
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Publicat pe 19 Dec 2025
Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close