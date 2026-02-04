PSD: Programul de stimulare a economiei devine realitate, după cinci luni de indecizie și tergiversare ale premierului Bolojan

PSD susține că măcar o parte din situația actuală a României ar fi putut fi evitată, dacă pachetul de stimulare a economiei ar fi fost adoptat de Guvern, în urmă cu cinci luni, de când a fost propus de partid.

„Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie și tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan. Deficitul poate fi redus nu doar prin tăieri cu orice preț, de la oricine, fără milă, fără dialog, fără rațiune, ci și prin creșterea veniturilor urmare a creșterii economiei, a încrederii sociale și a consumului. România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului. Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010, deși, spre deosebire de atunci, acum, nici America și nici Europa nu sunt în criză. În continuare, România este țara cu cea mai mare inflație din UE, 8,6%, la mare distanță față de următoarea”, se arată într-un comunicat PSD.

PSD: „Dacă premierul Bolojan ar fi ascultat și înțeles criticile PSD multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare și profund nocive n-ar fi existat”

Reprezentanții PSD afirmă că nemulțumirea socială s-a generalizat în mare măsură „pentru că premierul Bolojan n-a știut ori n-a vrut să admită că nu semnătura de partid contează. Că ideile bune trebuie susținute, promovate și aplicate în timp util și nu ignorate sau subminate”.

De asemenea, social-democrații subliniază că „nimeni de bună credință nu poate contesta că România a pierdut bani, timp, locuri de muncă și încredere. Iar oamenii suferă! Dacă premierul Bolojan ar fi ascultat și înțeles criticile PSD multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare și profund nocive n-ar fi existat. Odată cu preluarea măsurilor PSD de stimulare economică premierul Ilie Bolojan pare că a înțeles, în sfârșit, și necesitatea protejării populației și a reducerii inflației. PSD salută și susține mecanismul pe care acesta l-a anunțat în privința plafonării la gaz, după modelul pe care tot PSD l-a propus la alimentele esențiale”.

