Zi decisivă în PSD și-n coaliția de guvernare. Ședința care poate schimba fața Puterii

Social-democrații vor lua astăzi decizia cu privire la viitorul guvernării.

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat săptămâna trecută convocarea Biroului Permanent Naţional, printr-un mesaj pe Facebook: 

"Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul coaliţiei de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu. În opinia PSD, acţiunile şi declaraţiile recente ale unor membri ai coaliţiei, contrare obligaţiilor legale şi normelor de conduită instituţională, afectează nu doar relaţiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci şi echilibrul necesar în funcţionarea Guvernului”. 

Se pare că USR a atins un punct critic peste care social-democrații trebuie să decidă împreună dacă vor trece, la moartea fostului președinte al țării Ion Iliescu, când au făcut gesturi precum absența de la funeraliile de stat, nedeschiderea cărții de condoleanțe la Ambasada din București sau nearborarea steagurilor în bernă la reprezentanțe ale MApN.  

”Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost şef de stat nu este o chestiune opţională, ci o responsabilitate instituţională. Reuniunea Biroului Permanent Naţional are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcţionării coaliţiei de guvernare şi stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică. PSD rămâne angajat în susţinerea unei guvernări stabile, în interesul cetăţenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credinţă şi dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcţii politice durabile", a spus liderul interimar al PSD. 

De altfel, USR nici măcar nu a vrut să declare zi de doliu național. 

