Structura noului Guvern, discutată la Cotroceni. Varianta de premier agreată de toți

Liderii partidelor politice au discutat, vineri, cu preşedintele Nicuşor Dan, despre structura viitorului Guvern. S-a agreat varianta unui premier politic. UDMR nu este de acord cu rotativa guvernamentală, a declarat Kelemen Hunor. Discuțiile politice continuă luni, fiind necesar și un acord în coaliție.

”Am discutat în primul rând despre ceea ce ar trebui să facem în zilele următoare şi în ce ritm, ca să avem un program de guvernare, un acord de coaliţie. Şi, cum au început colegii pe fiscalitate şi pe reducerile deficitului să lucreze într-un grup de specialişti, începând de luni vom lucra şi pe celelalte domenii, tot aşa, în grupuri distincte, pentru a stabili direcţiile de acţiune. Am stabilit că acolo unde măsurile sunt cu impact mare să stabilim în programul de guvernare cât de mult putem stabili detaliile, bineînţeles, şi când luăm deciziile. Deci e nevoie de un acord detaliat şi acest lucru trebuie să-l pregătim săptămâna viitoare. Este nevoie de acest efort din partea tuturor, să vedem care sunt acele nuanţe, acele domenii eventual unde nu putem să ne înţelegem, la nivelul specialiştilor. După aceea, sigur, dacă e nevoie, mergem la nivel politic. Asta a fost partea cea mai mare a discuţiei, fiindcă dacă reuşim să conturăm direcţiile de acţiune şi un proiect de guvernare, atunci e mai uşor să mergi mai departe şi să stabileşti şi celelalte detalii”, a explicat Kelemen Hunor.

”Cu toţii am fost de acord”





Cu privire la formula de guvernare, a precizat: ”Am discutat puţin despre cum vede fiecare viitoarea formulă de guvernare şi mai ales în sensul de a avea un premier politic sau tehnocrat. Cu toţii am fost de acord că trebuie un premier politic, fiindcă actul de guvernare este un act politic şi trebuie ca acel premier să aibă în spate o majoritate. Chestiunea cu rotativa - nu se pune problema, am mai avut şi nu cred că a fost un succes. Şi am spus că din punctul nostru de vedere rotativa nu se pune în discuţie, noi nu susţinem aşa ceva. Şi vom continua discuţiile politice începând de luni cu colegii Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz şi vom intra şi în celelalte detalii referitoare la structura Guvernului şi tot ce înseamnă celelalte aspecte legate de guvernare. Astăzi nu am discutat nici de nume de premier, nici structură, nici funcţii fiindcă deocamdată suntem destul de departe de a discuta aceste aspecte”.

Acordul politic ar urma să vină după Rusalii.

