Structura noului GUVERN. Lista de Ministere și miniștri - surse. Ei sunt oamenii noi care vor schimba România

Sunt nume noi ce ar urma să preia portofoliile din viitorul Executiv. Mulți dintre posibilii viitori miniștri sunt oamenii în care-și pune astăzi încrederea Ilie Bolojan, ca președinte interimar al țării, și pe a căror expertiză se bazează la Palatul Cotroceni, fiind numiți consilieri prezidențiali.

Viitoarea structură a Guvernului:

Justiție - Ana Birchall

De-a lungul anilor, a lucrat în serviciul public și s-a implicat în viața politică ocupând diferite funcții printre care: Vice Premier pentru Implementarea Parteneriatelor Strategice ale României, Ministru al Justiției (asigurând inclusiv interimatul în februarie 2017), Ministru delegat al Afacerilor Europene, Înalt Reprezentant al Prim-Ministrului pentru Parteneriatul Startegic cu SUA și Afaceri Europene, Deputat în Parlamentul României (două legislaturi), Președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, Președinte al Comisiei Speciale pentru Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, Președinte al delegației parlamentare la OSCE.

Continuând demersurile și deciziile luate în calitate de Vice Premier și Ministru al Justiției, în ultimii ani s-a implicat în promovarea și consolidarea proiectelor energetice strategice ale României din poziția de Reprezentant Special pentru Proiecte Strategice și Relații Internaționale în cadrul Nuclearelectrica SA

Iată cum o descrie Administrația Prezidențială: ”Ana Birchall este licențiată a Facultății de Drept din cadrul Universității din București și absolventă a studiilor Masterale și Doctorale în Drept la Yale Law School, USA (cursurile de doctorat cu bursa „Goldman Scholarship”, teză de doctorat coordonată de decanul Anthony T. Kronman și absolvind „Student Marshal” în calitate de reprezentant al anului de doctoranzi).

Până în 2003, când a revenit în țară împreună cu familia, a lucrat ca avocat pe Wall Street în New York City, cu una dintre cele mai mari firme de avocatură din lume. S-a alăturat echipei Ministerului Afacerilor Externe, contribuind la promovarea intereselor României, inclusiv pentru integrarea în NATO și UE”.

Interne - Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu este și acum ministru de Interne, dar și premier interimar al României, după ce Marcel Ciolacu a făcut pasul în spate în 5 mai 2025. De-a lungul timpului, Cătălin Predoiu s-a remarcat prin eforturile susținute pe care le-a făcut în interesul României, la Ministerul Justiției reușind să adopte legile necesare în vederea ridicării Mecanismului de Verificare și Cooperare (MCV). Ulterior, el s-a remarcat prin negocierile purtate și victoriile de etapă ce au dus țara noastră, în cele din urmă, în Schengen.

Externe - Cristian Diaconescu

La Ministerul de Externe, Cristian Diaconescu ar urma să preia mandatul de la Emil Hurezeanu. Și el, ca și Ana Birchall, este un om de încredere al președintelui interimar Ilie Bolojan, fiind luat de acesta consilier la Administrația Prezidențială. Apreciat pe scena politică și vehiculat ca viitor premier al țării, Ilie Bolojan a apreciat experiența și expertiza lui Cristian Diaconescu, numindu-l coordonatorul Cancelariei Președintelui interimar al României.

”Cristian Diaconescu a fost Ministru al Afacerilor Externe și Ministru al Justiției în mai multe guverne din România.

Între 2001 și 2003, a reprezentat Ministerul Afacerilor Externe în cadrul procesului de negocieri tehnice pentru procesul de îndeplinire de către România a criteriilor de aderare la NATO.

A ocupat funcția de Ministru al Justiției (2004), concluzionând cu succes negocierile pe capitolul Justiție și Afaceri Interne în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Cristian Diaconescu a fost Ministru al Afacerilor Externe în perioada 2008-2009 și în 2012.

Din 2014, este profesor de Drept internațional, ambasador și membru al Grupului Persoanelor Eminente creat în sprijinul intrării în vigoare a Tratatului ONU privind interzicerea testelor nucleare.

A fost Senator în Parlamentul României în perioada 2004-2012, iar în mai 2012, a devenit Consilier pentru Afaceri Externe și Șef al Cancelariei Administrației Prezidențiale, poziții ocupate până în aprilie 2014.

În paralel cu activitățile din cariera profesională, Cristian Diaconescu a desfășurat o activitate didactică și științifică în calitate de membru fondator și profesor al Fundației Colegiului Național de Apărare din România, precum și secretar științific al Asociației Române de Drept Internațional și Relații Internaționale” notează Administrația Prezidențială despre acesta.

Apărare - Florin Vlădică

”Florin-Lazar Vlădică are o experiență profesională de peste 25 de ani în management executiv, coordonare de echipe și dezvoltarea de proiecte, atât în mediul public, cât și în cel privat. De-a lungul carierei, a ocupat poziții de conducere în companii și instituții, contribuind la eficientizarea proceselor, consolidarea colaborărilor strategice și dezvoltarea de soluții inovatoare.

A fost secretar de stat și șef al Departamentului pentru Armamente în cadrul Ministerului Apărării Naționale, implicându-se activ în coordonarea programelor majore și în relația cu partenerii instituționali și industriali. În mediul privat, a condus companii din zona de consultanță, tehnologie și management operațional.

Este absolvent al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara.

Vorbește fluent trei limbi străine: engleză, franceză și spaniolă.

La data de 18 martie 2025, a fost numit consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale și Director al Oficiului Informații Integrate” arată Administrația Prezidențială și despre acesta.

De aici putem anticipa că această formulă de guvern este gândită cu oamenii pe care-i apreciază Ilie Bolojan, a căror experiență poate fi pusă în slujba României.

Agricultură - Dacian Cioloș

Dacian Cioloș este fost premier al României, în perioada tehnocrată, dar și fost comisar european pentru Agricultură. Și el a fost numit consilier prezidențial de către Ilie Bolojan, care explica: "Dacă ai oameni calificaţi care au ocupat poziţii importante ar fi bine să fie folosiţi de ţara noastră".

Inquam Photos / Alex Nicodim

Energie - Sebastian Burduja

Sebastian Burduja este și astăzi ministru al Energiei, se pare că apreciat și de Ilie Bolojan, fiind un nume important în politica românească, susținut de toate partidele politice, dar și de figuri externe României, ce-i apreciază pregătirea, experiența și determinare.

Educație - Daniel David

Daniel David este de asemenea ministru al Educației în aceste momente.

Citește și: Cine este Daniel David, propunerea PNL pentru Ministerul Educației

Turism - Dragoș Anastasiu

Și el, ca și alte nume de mai sus, a fost luat de Ilie Bolojan ca expert la Administrația Prezidențială, odată cu preluarea interimatului.

Iată cum îl descrie Administrația Prezidențială:

”Dragoș Anastasiu a devenit antreprenor în urmă cu 29 ani, renunțând la o carieră de medic în Germania în favoarea unei oportunități de afaceri. După înființarea primei sale companii, au urmat alte peste 20, care în prezent formează un grup de referință în transport și turism, în România. În afara țării, a dezvoltat afaceri în Germania și Republica Moldova. De-a lungul activității sale, alături de dezvoltarea continuă a propriei afaceri, s-a implicat activ în crearea și dezvoltarea mai multor companii, în domenii diverse: tour operare și servicii de rent a car, taxi și de leasing, turism, imobiliare, consultanță, dezvoltare IT.

Domnul Anastasiu a fost președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și membru al Consiliului Consultativ al Fundației Romanian Business Leaders timp de aproape 10 ani. Este membru în Consiliul Director al Federației Industriei Hoteliere din România și purtător de cuvânt al Alianței pentru Turism.

Dragoș Anastasiu este pasionat de sport și educație. Crede cu tărie în impulsul de a schimba mentalități și de a se adapta situațiilor în continuă evoluție.

Pe lângă afaceri, o parte importantă a timpului său este dedicată programelor de educație și contribuției la un viitor mai bun pentru România. Domnul Anastasiu este președinte al Asociației Rethink Romania, este implicat în activități de consultanță dedicate antreprenorilor români și în proiecte ale căror obiectiv principal îl constituie repatrierea românilor care lucrează în străinătate.

Din februarie 2025, domnul Dragoș Anastasiu ocupă funcția de Consilier onorific al Președintelui interimar al României pentru relația cu mediul de afaceri”.

Dezvoltare - Mihai Jurca (city manager Oradea)

”Mihai Jurca (n. 1984), expert în administrație publică și dezvoltare locală, a fost numit Consilier Prezidențial de către Președintele interimar al României începând cu 1 martie 2025.

Între 2020 și martie 2025, a ocupat funcția de City Manager al Municipiului Oradea, unde a coordonat și sprijinit activitatea mai multor instituții și servicii esențiale, printre care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională (DMPFI), Compania de Transport Public Local (OTL), Agenția de Dezvoltare Locală SA (ADLO), Serviciul de Relații cu Publicul și Visit Oradea.

Din septembrie 2021, a fost membru în Consiliul de Administrație al Aeroportului Oradea și al companiei publice Air Oradea. Un alt rol important l-a avut din septembrie 2024, când a devenit Director General interimar al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA, companie responsabilă de administrarea parcurilor industriale din județul Bihor, atragerea investițiilor străine și promovarea companiilor locale pe piețele internaționale.

Cariera sa profesională a început în 2007, la Primăria Oradea, în calitate de consilier debutant în cadrul Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Europeană. Ulterior, a lucrat ca expert în proiecte europene la Zona Metropolitană Oradea și ca manager de dezvoltare la Agenția de Dezvoltare Locală SA (Eurobusiness Parc Oradea SRL).

În 2014, a fost însărcinat să dezvolte organizația de management a destinației, Visit Oradea, un proiect de parteneriat public-privat axat pe atragerea turiștilor și dezvoltarea agendei culturale a orașului.

Este licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene la SNSPA (2007), iar în 2009 a obținut un master în Comunicare politică, economică și socială la Universitatea din Oradea. În 2023, și-a completat studiile cu un Masterat Executiv în Administrație Publică la Universitatea Hertie din Berlin” arată Administrația Prezidențială despre cel care ar urma să se ocupe de dezvoltarea României.

Fonduri Europene - Marcel Boloș

Marcel Boloș ocupă și-n aceste momente funcția de ministru al Fondurilor Europene. Recent, el a anunțat un dezacord cu Comisia Europeană asupra renegocierii PNRR.

Inquam Photos / Saul Pop

Transporturi - Cătălin Drulă

Cătălin Drulă nu este străin de Ministerul Transporturllor.

”Sunt omul care mereu a construit și nu m-am dat deoparte de la nicio luptă pentru dreptate.

Aveam 18 ani când am plecat în Canada, cu o bursă de studii. Se întâmpla în anul 2000. În România, am fost olimpic la informatică. În Canada, am absolvit Universitatea din Toronto și am pus bazele unei companii care astăzi valorează 2.5 miliarde de dolari.



Întors în țară, m-am implicat civic și politic pentru a construi o Românie modernă.

Am fondat Asociația Pro Infrastructura, de unde am atras atenția asupra neregulilor din infrastructura de transport. Am intrat în politică în 2016 și am fost ales ales deputat USR în județul Timiș. Am fost ministrul Transporturilor și în doar opt luni am reușit să elaborez și să negociez cu Comisia Europeană un PNRR pe Transporturi în valoare de 7,6 miliarde de euro.



M-am luptat cu mafia de la metrou și nu am făcut niciun compromis. Din octombrie 2021 sunt președintele USR și lupt pentru România Modernă” se descrie el.

Finanțe - Tánczos Barna

Tánczos Barna este și-n prezent ministru de Finanțe. El nu se hazardează în promisiuni populiste, făcând declarații practice despre banii românilor. De la preluarea mandatului, ministrul Tánczos Barna nu s-a expus prin promisiuni, prezentând situația așa cum este, fiind decis în măsurile luate și girat prin seriozitatea și profesionalismul de care a dat dovadă.

Mediu - Cseke Attila-Zoltán

El este în prezent ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. De când a preluat mandat, s-a remarcat prin multe vizite în teritoriu. A anunțat ca prioritate achitarea facturilor restante. Datoriile, la sfârșitul lui 2024, se ridicau la suma de 5,8 miliarde de lei.

”Consider că problema demografică a României este una dintre cele mai importante probleme pe care trebuie să o rezolvăm sau în care trebuie să aducem soluţii pentru a creşte natalitatea, pentru a sprijini familiile tinere cu infrastructura necesară de a-şi întemeia o familie şi de a avea copii” sublinia el, care, din această postură, își dorea mai multe creșe și un Cod al Urbanismului.

La Muncă, Sănătate, Digitalizare și Economie se așteaptă decizia PSD. Dacă PSD nu ar vrea la guvernare, un nume vehiculat pentru Sănătate este cel al lui Vlad Voiculescu, însă negocierile sunt deschise, având în vedere că acesta ar vrea și scaunul lui Nicușor Dan, de primar general al Bucureștiului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News