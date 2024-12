Cine este Daniel David, propunerea PNL pentru Ministerul Educației

Daniel David s-a născut pe 23 noiembrie 1972, la Satu Mare. Este profesor „Aaron T. Beck” de psihologie clinică şi psihoterapie (ştiinţe cognitive clinice) la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), directorul fondator al Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai și preşedinte al International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health.

În prezent (2009-) este profesor asociat (adjunct professor) şi la prestigioasa instituţie medicală Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New-York, SUA şi din 2012 până în 2022 a fost directorul programului de cercetare la Albert Ellis Institute, New York, USA, un institut de referinţă la nivel internaţional pentru cercetarea şi practica în psihoterapie şi sănătate mintală. De asemenea, a fost membru al Scientific Review Group în Social Sciences în European Science Foundation. În anul 2017 a fost ales preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România, iar din 2022 este membru corespondent în Academia Română și membru al Academiei Europene (Academia Europaea / Academy of Europe).

Daniel David este unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de ştiinţă din România

Este fondator de şcoală de psihologie clinică şi psihoterapie cognitiv-comportamentală. În 2007, a fost finalist al campaniei „Clujeanul Anului", în 2010 a fost distins cu „Premiul Flacăra” pentru ştiinţă, iar în 2012 a primit premiul „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române (pentru o lucrare publicată la Oxford University Press).

Foreign Policy România l-a inclus în anul 2015 în Top 100 „Oameni care mişcă ţara în direcţii bune”, pentru activităţile de cercetare/inovare. A fost consilier personal pentru cercetare/ştiinţă al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice (2005 şi 2016), iar în anul 2008, la propunerea autorităţii naţionale pentru cercetare ştiinţifică, a fost decorat pentru ştiinţă cu Ordinul Naţional pentru Merit în Grad de Cavaler.

CV-ul integral îl găsiți aici: https://media.dcnews.ro/other/202412/daniel-david-cv-europass-si-contributiile-stiintifice-1-1-2_67479400.pdf

