Cine este unul din emisarii trimiși de premierul Ciolacu în SUA - Foto în articol

România are doi emisari speciali pentru a reface relaţia cu Statele Unite ale Americii.

Ei au misiunea de a relansa dialogul cu administrația Trump, în special în privința procesului de includere a României programul Visa Waiver. Unul dintre acești emisari este stabilit deja în SUA, iar celălalt a fost trimis direct de la București.

Cine este unul dintre cei doi emisari

Dragoș Sprînceană este unul dintre cei doi emisari. El a dat mai multe detalii despre rolul său, afirmând că premierul Marcel Ciolacu i-a propus să se implice.

Întrebat, la Antena 3 CNN, de moderatoarea Sabrina Preda, despre ce i-a spus Marcel Ciolacu, Dragoș Sprînceană a declarat: ”Că ne dorim același lucru pentru România: îmbunătăția relațiilor bilaterale, economice și strategice. Suntem împreună, chiar dacă unii dintre noi suntem peste hotare, alții sunt în România. Cu toții suntem români, suntem o echipă pentru România, ar trebui ca să ne unim forțele și să facem ce e mai bine”.

Gazda unui eveniment important, la Mar-a-Lago

Joi seară are loc un eveniment important, la Mar-a-Lago, respectiv Gala American Patriots, unde Dragoș Sprînceană este gazdă.

”Sunt gazda acestui eveniment. Probabil o să fie unul dintre cele mai importante evenimente de la inaugurare (n.r. inaugurarea lui Donald Trump ca președinte), la Mar-a-Lago. Avem deja 700 de invitați. Evenimentul este complet sold-out. Președintele Trump este unul dintre invitați, secretarul de la Department of Homeland Security, Kristi Noem, este una dintre invitatele mele. Alți politicieni, ambasadori americani în alte țări. Președintele Milei al Argentinei va fi acolo și mulți alții. Eu împreună cu John Rourke, care este liderul mișcării Make America Clean Again, și cu care am mai colaborat înainte, ne-am decis să facem acest eveniment. Ne bucurăm că atât Statele Unite cât și România împreunã pot să spună că au pus un efort cot la cot să realiză acest evenement”, a spus Sprînceană.

Șansă uriașă de a vorbi cu înalți oficiali ai Administrației Trump

Chestionat cât de posibil ca la eveniment să aibă ocazia de a discuta cu înalți oficiali ai Administrației Trump cu privire la refacerea legăturilor dintre România și SUA, precum și excluderea României din Visa Waiver, el a spus că sunt șanse de 100%.

”100% este posibil, având în vedere că mulți dintre ei vor sta la masa mea. Ce pot să vă spun este că se vor purta discuții. În legătură cu rezultatul discuțiilor, vă rog să luați legătura cu cabinetul domnului Marcel Ciolacu sau cu el personal și vă va comunica mai multe”, a subliniat el.

Soluția de a reface legăturile cu SUA

”Soluția este o comunicare mai bună și, în primul rând, ca să realizezi ceva trebuie să îl începi. Mă bucur că în sfârșit îl începem împreună. Eu făceam asta deja de ani de zile, dar după mulți ani mă bucură că în sfârșit cineva m-a contactat. Acea persoană a fost domnul Marcel Ciolacu. Și sper, nu am lucrat niciodată cu dumnealui, dar sper că împreună putem să realizăm ce nu s-a realizat până acum. Și să ducem relațiile bilaterale la un nivel la care nu au mai fost. Și, încă o dată, mulțumesc domnului Ciolacu pentru oportunitatea care mi-a oferit-o, să pot să îmi reprezint țara aici pe meleaguri americane”, a mai zis Dragoș Sprînceană.

Sursa Instagram - Dragoș Sprînceană

