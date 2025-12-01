€ 5.0906
DCNews Politica Nicușor Dan, stângaci în protocol, oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
Data actualizării: 12:47 01 Dec 2025 | Data publicării: 12:13 01 Dec 2025

Nicușor Dan, stângaci în protocol, oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
Autor: Roxana Neagu

parada 1 decembrie ziua nationala Sfârșitul Paradei de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf/ captură video
 

Într-un 1 Decembrie mai dezbinat ca niciodată pe scena politică, Nicușor Dan oferă imaginile zilei.

UPDATE: După mai bine de 40 de minute, președintele Nicușor Dan se află în mijlocul mulțimii de la Arcul de Triumf, alături de copii și de bătrâni, făcând poze și vorbind cu oamenii simpli. De fapt, acestea sunt imaginile zilei de la Arcul de Triumf. 

---- 

Președintele Nicușor Dan s-a remarcat, din nou, stângaci în protocol, la Parada de 1 Decembrie. Acesta nu a părut convins că trebuia sau nu să salute la finalul paradei și s-a manifestat, vizibil, stânjenit de situație. Stângăcia inițială a continuat când, la următorul salut oficial, s-a aplecat ușor de spate și din cap. 

Amintim că președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. 

Însă, după stângăcia dată de funcție, președintele Nicușor Dan a oferit imagini fără precedent până astăzi, fiind ultimul oficial rămas, salutându-i pe cei prezenți, eroi și oameni simpli și făcând poze cu ei. Astfel, dintr-o mare de oficiali care au plecat, odată ce li s-au terminat îndatoririle oficiale, Nicușor Dan, președintele țării, a fost singurul politician rămas în urmă, preferând dialogul cu cei prezenți, fără funcții înalte, dar oameni. 

