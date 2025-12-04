€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Politica Mesajul lui Adrian Năstase la moartea Rodicăi Stănoiu. Lucruri mai puțin știute despre fosta ministră a justiției
Data actualizării: 11:18 04 Dec 2025 | Data publicării: 11:15 04 Dec 2025

Mesajul lui Adrian Năstase la moartea Rodicăi Stănoiu. Lucruri mai puțin știute despre fosta ministră a justiției
Autor: Andrei Itu

rodica stanoiu a murit -2 Rodica Stănoiu a murit
 

Fostul premier Adrian Năstase susține că Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiţiei, care a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani, a avut o contribuţie majoră în reformele din domeniul justiţiei, inclusiv în negocierile pentru UE la capitolul JAI.

Adrian Năstase spune că Rodica Stănoiu a fost o luptătoare, care a depășit multe controverse.

Ce spune Adrian Năstase despre Rodica Stănoiu, după moartea fostului ministru al Justiției

"Au fost multe controverse legate de anumite momente din viaţa ei, dar a fost o luptătoare şi a reuşit să le depăşească. O discuţie între noi nu era niciodată foarte simplă. Am avut destul de multe momente în care nu eram de acord cu ea, dar am admirat-o pentru claritatea minţii şi pentru eleganţa exprimării. (...) Odată cu plecarea Rodicăi Stănoiu pleacă şi o parte din viaţa mea, aşa cum am trăit-o în ultimii 50 de ani. Dumnezeu s-o odihnească şi s-o ierte - dacă este cazul!", a transmis Adrian Năstase, joi, într-o postare pe blogul personal.

Foto Agerpres - Adrian Năstase și Rodica Stănoiu

Când a întâlnit-o prima dată Adrian Năstase pe Rodica Stănoiu

Adrian Năstase îşi aminteşte că a întâlnit-o prima dată pe Rodica Stănoiu la Institutul de Cercetări Juridice, în 1974, când s-a angajat acolo.

"Ea lucra deja în institut, în departamentul de drept penal, condus de celebrul Vintilă Dongoroz. Tot în institut lucra soţul ei, Şerban, un distins jurist, cu o cultură enciclopedică. (...) În acei ani, Rodica a ţinut cursuri la universităţi din Canada şi din Franţa. Era întotdeauna elegantă şi distinsă.

După Revoluţie, am reuşit să o conving să intre în politică şi în felul ăsta a fost numită secretar de stat pentru probleme de familie în Guvernul Văcăroiu. A continuat în calitate de senator iar, după alegerile din 2000, am propus-o pentru postul de ministru al Justiţiei în Guvernul pe care l-am condus", a mai afirmat fostul prim-ministru, Adrian Năstase.

Amintim că Rodica Stănoiu a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani.

VEZI ȘI: Rodica Stănoiu a colaborat cu Securitatea, a decis ICCJ

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian nastase
rodica stanoiu
ministru justitie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Antrenorul lui Mainz, adversara Universității Craiova din Conference League, a fost demis
Publicat acum 31 minute
Mesajul lui Adrian Năstase la moartea Rodicăi Stănoiu. Lucruri mai puțin știute despre fosta ministră a justiției
Publicat acum 32 minute
Restricții de trafic pe DN1 Brașov-Ploiești, după o alunecare de teren în zona Comarnic
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Funcţionarii unei primării din Dolj, acuzați că au furat benzina instituției ani la rând
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat acum 22 ore si 9 minute
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Dec 2025
Reforma pensiilor magistraților, asumată de Bolojan cu huiduieli - ”Demisia”. Bogdan Chirieac: A înnebunit societatea românească
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close