Mesajul lui Adrian Năstase la moartea Rodicăi Stănoiu. Lucruri mai puțin știute despre fosta ministră a justiției

Adrian Năstase spune că Rodica Stănoiu a fost o luptătoare, care a depășit multe controverse.

Ce spune Adrian Năstase despre Rodica Stănoiu, după moartea fostului ministru al Justiției

"Au fost multe controverse legate de anumite momente din viaţa ei, dar a fost o luptătoare şi a reuşit să le depăşească. O discuţie între noi nu era niciodată foarte simplă. Am avut destul de multe momente în care nu eram de acord cu ea, dar am admirat-o pentru claritatea minţii şi pentru eleganţa exprimării. (...) Odată cu plecarea Rodicăi Stănoiu pleacă şi o parte din viaţa mea, aşa cum am trăit-o în ultimii 50 de ani. Dumnezeu s-o odihnească şi s-o ierte - dacă este cazul!", a transmis Adrian Năstase, joi, într-o postare pe blogul personal.

Foto Agerpres - Adrian Năstase și Rodica Stănoiu

Când a întâlnit-o prima dată Adrian Năstase pe Rodica Stănoiu

Adrian Năstase îşi aminteşte că a întâlnit-o prima dată pe Rodica Stănoiu la Institutul de Cercetări Juridice, în 1974, când s-a angajat acolo.

"Ea lucra deja în institut, în departamentul de drept penal, condus de celebrul Vintilă Dongoroz. Tot în institut lucra soţul ei, Şerban, un distins jurist, cu o cultură enciclopedică. (...) În acei ani, Rodica a ţinut cursuri la universităţi din Canada şi din Franţa. Era întotdeauna elegantă şi distinsă.

După Revoluţie, am reuşit să o conving să intre în politică şi în felul ăsta a fost numită secretar de stat pentru probleme de familie în Guvernul Văcăroiu. A continuat în calitate de senator iar, după alegerile din 2000, am propus-o pentru postul de ministru al Justiţiei în Guvernul pe care l-am condus", a mai afirmat fostul prim-ministru, Adrian Năstase.

Amintim că Rodica Stănoiu a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani.

VEZI ȘI: Rodica Stănoiu a colaborat cu Securitatea, a decis ICCJ