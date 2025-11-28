€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Politica Ponta nu se lasă convins de explicațiile lui Miruță: În documentul oficial e înscris clar "se suspendă pentru incompatibilitate" - FOTO
Data actualizării: 23:04 28 Noi 2025 | Data publicării: 23:04 28 Noi 2025

Ponta nu se lasă convins de explicațiile lui Miruță: În documentul oficial e înscris clar "se suspendă pentru incompatibilitate" - FOTO
Autor: Doinița Manic

radu miruta victor ponta incompatibilitate Radu Miruță, ministrul USR acuzat de incompatibilitate de Victor Ponta. Foto: Facebook Radu Miruță
 

Scandalul legat de posibila incompatibilitate a lui Radu Miruță se adâncește. Fostul premier Victor Ponta insistă asupra faptului că Radu Miruță a fost suspendat în 2023 pentru incompatibilitate.

Victor Ponta revine cu noi acuzații la adresa lui Radu Miruță, proaspăt numit ministru interimar al Apărării. Fostul premier susține acuzațiile jurnalistului din Târgiu Jiu, potrivit căruia Miruță ar fi fost suspendat în 2023 pentru incompatibilitate, deoarece între 2020 și 2023 ar fi activat simultan ca deputat și expert tehnic judiciar.

Deși Miruță a negat public aceste acuzații, afirmând că nu a existat nicio incompatibilitate și că cererea de suspendare a fost făcută pentru că nu mai avea timp, nu din motive de incompatibilitate, fostul premier insistă că, în cazul unor lideri USR, regulile nu s-ar aplica la fel ca pentru restul politicienilor, invocând inclusiv „protecția” externă. Victor Ponta a făcut public chiar și o fotografie a unei decizii date de Ministerul de Justiție în care apare înscris că Miruță a fost suspendat din calitatea de expert tehnic judiciar din cauza incompatibilității.

Astfel, Ponta susține că Miruță și-ar fi continuat activitatea de expert judiciar timp de peste doi ani după ce a devenit deputat, suspendarea acestuia venind abia în 2023, deși Constituția și Statutul aleșilor interzic acest lucru, cu excepția activităților didactice. 

Victor Ponta, despre Miruță: A fost suspendat prin decizia ministrului Justiției. În documentul oficial este înscris clar „se suspendă… pentru incompatibilitate”

"Ilegalitatea este regula pentru miniștrii USR - la ei nu se aplică legile așa cum se aplică celorlalți politicieni, pentru că beneficiază de „protecție” din afara României! Conform Constituției României și Statutului deputaților și senatorilor, calitatea de deputat este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția celor didactice din învățământul superior.

Domnul deputat Radu Miruță, ales în decembrie 2020, și-a continuat activitatea de expert judiciar până în aprilie 2023, când a fost suspendat prin decizia ministrului Justiției. Deși în documentul oficial, pe care îl puteți vedea mai jos, este înscris clar „se suspendă… pentru incompatibilitate”, în cazul său legea nu a fost aplicată, iar ANI nu s-a sesizat. Pentru că legea este pentru noi, românii, nu pentru liderii useriști!

Decizia Ministerului Justiției în cazul lui Radu Miruță, publicată de Victor Ponta. Sursa: Facebook

Ba chiar a fost promovat în funcția de ministru al Economiei, de unde își „îndeplinește misiunea” de a distruge ce a mai rămas din industria militară a României, pentru a putea direcționa miliardele de euro împrumutate țării noastre exclusiv către firme europene.

Eu îmi fac datoria să spun – pentru ca cei care trebuie să acționeze să nu poată pretinde, mai târziu, că „nu au știut”!", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook, postând și fotografia cu decizia Ministerului Justiției.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

victor ponta
radu miruta
usr
incompatibiitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Ponta nu se lasă convins de explicațiile lui Miruță: În documentul oficial e înscris clar "se suspendă pentru incompatibilitate" - FOTO
Publicat acum 16 minute
Trump anulează aproape toate documentele semnate de Biden
Publicat acum 43 minute
Ryanair închide Prime. Reducerile oferite pasagerilor, mai mari decât veniturile generate companiei
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Marco Rubio ar putea lipsi de la summitul omologilor săi din NATO săptămâna viitoare - surse
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Airbus impune actualizări urgente pentru mii de avioane, după un incident. Wizz Air: Unele zboruri din acest weekend pot fi afectate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat acum 13 ore si 18 minute
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 26 Noi 2025
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat pe 26 Noi 2025
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 26 Noi 2025
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close