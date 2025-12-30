România intră în noul an fără un ministru al Educației. Victor Ponta: Mereu se poate mai rău pentru noi

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației în data de 22 decembrie, iar până acum, premierul Ilie Bolojan nu a numit nici măcar un interimar la șefia ministerului. Așa se face că România va intra în noul an fără un nou ministru, lucru deja aspru criticat de specialiștii în Educație, dar și de oameni din lumea politică.

Fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta, amintește în acest context de celebra sintagmă "România Educată", lansată de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, în anul 2016 și anunțată drept un proiect de țară. Fostul premier spune că a fost vorba doar despre o formulă propagandistică, la fel cum susține că e și "independența Justiției", mult discutată în această perioadă.

Victor Ponta: Ne învârtim în cerc și coborâm de fiecare dată mai jos

"România Educată! Nu-i așa că ați uitat demult încă una dintre formulele propagandistice cu care au fost „excitați” alegătorii? Un fel de „independența Justiției”!

Sloganuri bine scrise în laboratoarele propagandei, care prind în campanie – și la votanți, și la „foci” – după care sunt aruncate la coș chiar de cei care au primit votul pe baza lor. Dar și memoria scurtă și selectivă face parte din „armele” lor, cu care câștigă mereu. Așa că ne învârtim în cerc și coborâm de fiecare dată mai jos.

Mereu se poate mai rău pentru noi – și mai bine pentru EI!, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.







