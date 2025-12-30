€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Politica România intră în noul an fără un ministru al Educației. Victor Ponta: Mereu se poate mai rău pentru noi
Data actualizării: 13:26 30 Dec 2025 | Data publicării: 13:25 30 Dec 2025

România intră în noul an fără un ministru al Educației. Victor Ponta: Mereu se poate mai rău pentru noi
Autor: Doinița Manic

victor ponta Imagine cu fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta. Foto: Agerpres
 

România va intra în noul an fără un ministru al Educației, după ce Daniel David și-a dat demisia. Fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta, a venit cu o reacție acidă.

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației în data de 22 decembrie, iar până acum, premierul Ilie Bolojan nu a numit nici măcar un interimar la șefia ministerului. Așa se face că România va intra în noul an fără un nou ministru, lucru deja aspru criticat de specialiștii în Educație, dar și de oameni din lumea politică.

VEZI ȘI: Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat. Îl înlocuiește Marilen Pirtea?

Fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta, amintește în acest context de celebra sintagmă "România Educată", lansată de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, în anul 2016 și anunțată drept un proiect de țară. Fostul premier spune că a fost vorba doar despre o formulă propagandistică, la fel cum susține că e și "independența Justiției", mult discutată în această perioadă.

Victor Ponta: Ne învârtim în cerc și coborâm de fiecare dată mai jos

"România Educată! Nu-i așa că ați uitat demult încă una dintre formulele propagandistice cu care au fost „excitați” alegătorii? Un fel de „independența Justiției”!

Sloganuri bine scrise în laboratoarele propagandei, care prind în campanie – și la votanți, și la „foci” – după care sunt aruncate la coș chiar de cei care au primit votul pe baza lor. Dar și memoria scurtă și selectivă face parte din „armele” lor, cu care câștigă mereu. Așa că ne învârtim în cerc și coborâm de fiecare dată mai jos.

Mereu se poate mai rău pentru noi – și mai bine pentru EI!, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.
 
 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministrul educatiei
victor ponta
daniel david
ministerul educatiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
SUA ar urma să impună sancţiuni împotriva mai multor oficiali din Germania
Publicat acum 16 minute
Ucraina evacuează 14 localități din nordul țării, după atacurile rusești
Publicat acum 46 minute
Accident de telecabină într-o stațiune din Italia. Șase oameni au fost răniți, după ce o cabină s-a izbit de bariera stației de sosire
Publicat acum 53 minute
Profesori și studenți la Medicină, trimiși în judecată de DNA: Acuzații de mită pentru transmiterea subiectelor la examenul de rezidențiat
Publicat acum 57 minute
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Care este filmul anului 2025?
1. Mission: Impossible – The Final Reckoning
2. Superman (2025)
3. Captain America: Brave New World
4. Thunderbolts
5. The Fantastic Four: First Steps
6. Snow White
7. The Naked Gun
8. Anaconda
9. The Running Man Sinners
10. Sinners
Trimite răspunsul
x close