Data actualizării: 23:40 22 Dec 2025 | Data publicării: 21:08 22 Dec 2025

EXCLUSIV Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat. Îl înlocuiește Marilen Pirtea?
Autor: Tiberiu Vasile

Ministrul Educației, Daniel David, ar fi demisionat - surse Daniel David - Foto: Agerpres
 

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat.

UPDATE: Contactat de DCNews, Marilen Pirtea, dat ca înlocuitor al lui Daniel David, nu a confirmat posibila sa nominalizare mâine, așa cum se vehiculează. Acesta a sugerat că discuția se va relua după sărbători. 

Daniel David și-a dat demisia de la conducerea Ministerului Educației, din funcția de ministru, arată surse citate de mai multe televiziuni. Mâine, respectiv marți, 23 decembrie, în ședința de Guvern, ar urma să fie propuse trei nume de miniștri: la Apărare, la Economie și la Educație. 

La Educație ar urma să vină Marilen Pirtea

La Apărare, se cunoaște deja că va fi propus Radu Miruță, ca la Economie, în locul lui Radu Miruță să vină Irineu Darău. La educație ar urma să vină Marilen Pirtea. Acesta a fost numit în vară consilier onorific al prim-ministrului în domeniile educației și cercetării. De profesie economist și rector al Universității de Vest din Timișoara, Pirtea a fost ales deputat în 2016, 2020 și 2024 din partea PNL.

Ministrul Daniel David declarase că ”e un lucru la care gândesc în aceste zile”, întrebat despre o posibilă plecare a sa din minister, în 2026. Se pare, conform unor surse, că Daniel David nu ar fi fost de acord cu tăierile de fonduri și locuri bugetare de la universități. Ministrul ar fi fost și reticent cu privire la a aproba  un buget de austeritate în educație. 

Într-o postare recentă pe blogul său, Daniel David a explicat clar motivele demisiei

"Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră.

A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – și le mulțumesc președintelui țării Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună.

Fără să fiu un om politic, am acceptat mandatul de ministru al Educației și Cercetării cu convingerea că, într-un moment dificil pentru țara noastră, datoria față de binele public trebuie să prevaleze asupra oricărei comodități personale sau profesionale. Am încercat, pe durata acestui mandat, să îmi exercit funcția cu rigoare, onestitate și respect față de oameni și de instituțiile statului, făcând ce mi-a stat în putere potrivit rațiunii și binelui comun. Astăzi, consider că această datorie a fost împlinită. Nu mi-am ales aceste timpuri, nici problemele acestor timpuri, doar felul în care să le înfrunt. Reformele inițiate, deciziile asumate și cadrele instituționale puse în mișcare pornind de la Raportul 

Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă”, a explicat fostul ministru, Daniel David.

"Criza politică s-a încheiat" 

"Criza politică s-a încheiat și eram pregătit în iunie 2025 să revin la Cluj-Napoca. Dar angajamentul Coaliției pentru Raportul QX și nevoia de a ajuta în perioada de criză fiscal-bugetară – când țara era la risc de incapacitate de plată, cu impact negativ și asupra sistemului nostru de educație-cercetare – m-au determinat să mă angajez temporar, așa cum i-am spus de atunci premierului, pentru un al doilea mandat.

Acum, așa cum arată evaluările internaționale – S&P-iulie, Fitch-august, Moody’s-septembrie și Comisia Europeană în 25 noiembrie 2025 –, țara s-a stabilizat, iar pentru sistemul de educație-cercetare marile reforme derivate din Raportul QX sunt (1) adoptate, (2) în curs de adoptare și/sau (3) problematizate public (fără a mai putea fi ignorate).

După ce școala a început, nu mai eram la risc cu salariile/bursele pe anul 2025, iar în 25 noiembrie 2025 Comisia Europeană a dat undă verde țării cu referire la deficitul bugetar și fondurile europene, i-am transmis premierului ca mi-am onorat promisiunea și că trebuie să pregătim tranziția la un alt ministru, intenționând să mai rămân (1) până când adoptăm și programele din reforma curriculumului liceal – ca să nu las viitorului ministru un „cartof fierbinte” și, după o discuție cu premierul, (2) până în luna decembrie, când se va definitiva evaluarea țării din partea Comisiei Europene.

Așa cum am mai declarat, plecarea ministrului care conduce sistemul de educație-cercetare, unul dintre cele mai mari sisteme bugetare ale țării, ar fi putut pune la risc evaluările internaționale ale țării, unde stabilitatea guvernamentală contează.

Premierul a fost de acord să reluăm discuția în decembrie, dar, odată ce am văzut că în 12 decembrie 2025 Comisia Europeană a reconfirmat că România a intrat pe o traiectorie bună, iar fondurile europene nu vor fi blocate, decizia mea de a mă retrage a rămas de data aceasta finală", a conchis Daniel David pe blogul său.

