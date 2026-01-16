Fermierii români, protest spontan cu tractoarele, ca în Franța, împotriva Mercosur. Bogdan Chirieac: Nu mai suportă batjocura!

Seara trecută, piețele centrale ale Bucureștiului, Universității și Victoriei, au fost animate de mii de oameni care au ieșit în stradă, într-o manifestație condusă de opoziție, sub umbrela acțiunilor conservatoare și a unor lideri precum George Simion și Claudiu Târziu. Aproximativ 15.000 de participanți au înfruntat frigul unei seri de mijloc de săptămână, exprimând nemulțumiri legate de direcția politică și economică a guvernului.

Însă scena protestelor din România capătă noi dimensiuni. Fermieri din Lunguletu și alte regiuni ale țării au declanșat un protest spontan, marcându-și nemulțumirea prin acțiuni radicale: recoltele afectate au fost călcate cu tractorul, iar utilajele agricole au fost scoase în trafic, cu intenția de a bloca circulația și, în unele discuții, chiar de a se îndrepta spre sediul guvernului. Inspirați de protestele similare din Europa, agricultorii transmit un mesaj clar și anume că nu mai fac față presiunilor economice. Taxe crescute, impozite, costuri exorbitante pentru pesticide și condițiile impuse prin acordul Mercosur îi pun într-o situație financiară critică.

Nu mai e de mult vorba despre sărăcire, ci despre batjocură

Analistul Bogdan Chirieac a comentat, la România TV, aceste mișcări. În opinia sa, ele nu reflectă doar nemulțumirea sectorului agricol, ci o stare socială generală extrem de tensionată, care se adâncește pe fondul dificultăților economice și al deciziilor guvernamentale percepute drept împovărătoare. România traversează, astfel, o perioadă în care vocea străzii și a fermierilor se intersectează cu politica și economia, iar efectele acestor tensiuni se anunță departe de a se încheia.

"E foarte greu să le explici oamenilor tot ce se întâmplă. Nu mai e de mult vorba despre sărăcirea populației, ci despre batjocura populației. Batjocura asta a determinat fermierii să iasă cu tractoarele, proprietate personală sau trecute pe companiile lor, pentru a protesta împotriva măsurilor luate de guvernanți și de clasa politică într-un stat putred. Deci, oamenii aceștia nu sunt săraci, să ne înțelegem, dar o duc rău. Sunt extrem de frustrați și pe bună dreptate. Nu mai suportă batjocura.

Domnul Bolojan a aplicat un program de măsuri, nu știu cine i l-a vândut, pentru că nu s-a consultat cu nimeni, fără să țină cont de realitatea socială din România, de comandamentele societății, de felul în care trebuie condusă economia și așa mai departe.

Strategia "îi ardem pe cei mulți și îi lăsăm în pace pe potentați"

Nu cred că ține cont nici de strategia țării. De fapt, nici nu cred că există o strategie. Mă iertați, pur și simplu nu există! Poate strategia improvizată este 'îi ardem pe cei mulți și îi lăsăm în pace pe potentați. Luăm de unde putem fără să tăiem de la noi nimic'. Țin să le spun că nu merge. În momentul acesta, în societate există o frustrare imensă. Oamenii au ieșit în stradă, la temperaturi de -10 grade, ca să-și strige supărările. Vă dați seama cum vor continua protestele dacă domnul Bolojan nu pleacă până în martie.

Au fost 15.000 de oameni azi noapte. Păi, în martie o să fie 150.000 de oameni în Piața Victoriei și nu o să fie oameni scoși de partide, ONG-uri sau de securitate, să știți. Sunt oameni care pur și simplu nu mai pot. Nu e vorba atât de mult de sărăcie. Dacă te uiți în trafic, în București, vezi activitate, mașini, mall-uri, deci oamenii de bine, de rău, mai reușesc cumva. E vorba că nu mai suportă batjocura. Poporul român nu a fost atât de batjocorit cum îi batjocorește Ilie Bolojan, probabil niciodată în ultimii 35 de ani.

Bogdan Chirieac, despre Acordul Mercosur: Nimeni din România nu l-a explicat! Nimeni!

Atenție, măsurile lui Bolojan nu sunt neapreciate de Uniunea Europeană. România urmează să primească vreo 25 de miliarde de euro anul acesta. S-ar putea să ne mișcăm un pic, dar avem și alte probleme pe cap. De pildă, acum ne confruntăm cu Mercosurul. Nimeni din România nu l-a explicat! Nimeni! Nu știa lumea ce înseamnă Mercosur, ce ne facem și ce se întâmplă.

Noi, presa, am dat ce se întâmplă în Europa, în Paris, la Bruxelles, cu fermierii europeni, diverse demonstrații cum avem și noi în preajma Capitalei acum, și o priveam cu un soi de distanță. Nu prea știau oamenii ce se întâmplă. Până ne-am trezit cu Mercosurul peste noi. Poate e bun, poate că agricultorii sunt protejați, dar nimeni din pozițiile oficiale ale statului nu a stat să explice cât se poate de clar de se fac aceste lucruri", a spus Bogdan Chirieac.

