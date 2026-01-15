Acțiunea Conservatoare, partidul lui Claudiu Târziu, fost politician AUR, a organizat, joi seara, în Piața Universității, o manifestație împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei (Legea Vexler).

La protest s-au alăturat membrii și simpatizanții Alianței pentru Unirea Românilor, conduși de George Simion, dar și cei din formațiunea „Pace - Întâi România”, conduși de Dumitru Coarnă.

„Suntem mulți, suntem uniți și suntem puternici.

Vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare, în ciuda frigului de afară și în ciuda celor care urăsc tricolorul și neamul românesc.

De aici, din Piața Universității, un loc sfânt și un loc în care a curs sânge pentru libertatea românilor, protestăm și strigăm împotriva cenzurii și a celor care încearcă să reinstaureze dictatura și să ne fure drepturile, împotriva celor care au anulat alegerile”, a transmis George Simion în fața protestatarilor.

Majoritatea manifestanților au purtat drapele tricolore, însă printre acestea s-a remarcat și un drapel al Statelor Unite ale Americii. Reamintim în acest sens că AUR a solicitat la începutul anului ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”.

Foto: Ion Motea

