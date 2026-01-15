€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Politica Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Data actualizării: 19:04 15 Ian 2026 | Data publicării: 19:02 15 Ian 2026

EXCLUSIV Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

protest universitate Foto: Ion Motea

Mii de oameni au ieșit să protesteze, joi seara, în Piața Universității, la o manifestație organizată de Acțiunea Conservatoare.

 

Acțiunea Conservatoare, partidul lui Claudiu Târziu, fost politician AUR, a organizat, joi seara, în Piața Universității, o manifestație împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei (Legea Vexler).

La protest s-au alăturat membrii și simpatizanții Alianței pentru Unirea Românilor, conduși de George Simion, dar și cei din formațiunea „Pace - Întâi România”, conduși de Dumitru Coarnă.

CITEȘTE ȘI              -              Oameni din Petroșani au ieșit în stradă, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor locale

„Suntem mulți, suntem uniți și suntem puternici.

Vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare, în ciuda frigului de afară și în ciuda celor care urăsc tricolorul și neamul românesc.

De aici, din Piața Universității, un loc sfânt și un loc în care a curs sânge pentru libertatea românilor, protestăm și strigăm împotriva cenzurii și a celor care încearcă să reinstaureze dictatura și să ne fure drepturile, împotriva celor care au anulat alegerile”, a transmis George Simion în fața protestatarilor.

Majoritatea manifestanților au purtat drapele tricolore, însă printre acestea s-a remarcat și un drapel al Statelor Unite ale Americii. Reamintim în acest sens că AUR a solicitat la începutul anului ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”.

CITEȘTE ȘI               -               Europarlamentarii AUR solicită clarificări juridice privind Acordul Mercosur: "Ursula von der Leyen NU are mandat legal pentru semnarea lui"

Foto: Ion Motea

Foto: Ion Motea

Foto: Ion Motea

Foto: Ion Motea

Foto: Ion Motea

Foto: Ion Motea

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

protest
statele unite ale americii
romania
piata universitatii
george simion
claudiu tarziu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
A murit verișoara primară a Regelui Mihai I, principesa Irina a Greciei şi Danemarcei. Mesajul Casei Regale a României
Publicat acum 23 minute
Trădarea în cuplu. Infidelitatea și creierul: De ce reacționăm ca după o catastrofă
Publicat acum 26 minute
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
Publicat acum 42 minute
Lună Nouă în Capricorn pe 18 ianuarie. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Cum ar putea România să ajute Israelul, în cazul unui atac din Iran. Dr. Herman Berkovits, precizări / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close