Data publicării:

Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic

Autor: Doinița Manic | Categorie: Politica
Foto: Inquam Photos / George Călin
Foto: Inquam Photos / George Călin

Partidul Social Democrat avertizează că actualul proiect de ordonanță de urgență privind suspendarea unor finanțări din PNRR nu poate fi adoptat fără acordul tuturor partidelor din coaliție.

PSD solicită revizuirea proiectului de ordonanță de urgență inițiat în primă lectură, argumentând că deciziile majore ale Guvernului trebuie să se bazeze pe consens politic, iar investițiile PNRR aflate în stadii avansate nu pot fi blocate arbitrar.

"PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD.

PSD nu va mai susține nicio decizie majoră a Guvernului

 

PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului.

Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență. Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată.

PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate", transmite Biroul de Presă al PSD.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
14 aug 2025, 14:28
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD
11 aug 2025, 14:47
”PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni”. PSD, de două ore în ședință. Ce decid, cu adevărat, social-democrații?
11 aug 2025, 12:42
Zi decisivă în PSD și-n coaliția de guvernare. Ședința care poate schimba fața Puterii
11 aug 2025, 08:27
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
10 aug 2025, 20:00
USR respinge ideea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu și anunță că nu va participa la funeralii
05 aug 2025, 21:04
ParintiSiPitici.ro
5 semne „enervante” care arată că ai un copil foarte inteligent, potrivit unui expert: „Pot fi confundate cu lipsa de bune maniere sau indisciplină”
14 aug 2025, 11:55
Primul tunel al Autostrăzii Margina - Holdea (A1) a fost străpuns. Mobilizare maximă pe șantier - Video
31 iul 2025, 12:15
”Marș, javră”. Scandal local PNL - PSD, după demisia lui Anastasiu. Liberalii fac apel către social-democrați să se delimiteze de omul lor
30 iul 2025, 09:04
PNL are un nou secretar general. Propunerea lui Ilie Bolojan, validată
24 iul 2025, 21:20
Primar PSD din Dâmbovița, despre suspendarea Programului Anghel Saligny: Se distrug lucrările începute
21 iul 2025, 14:40
AUR contestă la CCR legea „austerității” adoptată de Guvernul Bolojan
15 iul 2025, 11:04
Parlamentari PSD, alături de AUR împotriva Guvernului Bolojan. Fost ministru PSD: Educația nu are culoare politică
14 iul 2025, 16:04
Ilie Bolojan: Sunt gata să fac ca PNL să fie din nou similar cu modernizarea României
12 iul 2025, 13:13
Marele absent de la Congresul PNL, primele explicații
12 iul 2025, 13:02
”Casa cu două etaje” a lui Florin Roman, explicată la Congresul PNL: La parter stau amărâții
12 iul 2025, 12:59
Haos total la Congresul PNL! Bogdan Chirieac: N-am văzut în viața mea o adunare de partid mai prost organizată!
12 iul 2025, 13:11
Liberalul care și-a retras candidatura în ultimul moment pentru conducerea PNL. Decizia care a venit de sus
12 iul 2025, 12:35
Cât costă o apă la Congresul PNL. Incredibil, dar NU au nimic gratuit! Li se vând și sandwich-uri
12 iul 2025, 11:50
Congres PNL, 12 iulie. Rezultat vot: Ilie Bolojan, preşedinte. Echipa de conducere
12 iul 2025, 09:10
În culisele Congresului PNL: De ce Virgil Guran țintește „șefia” finanțelor partidului
10 iul 2025, 19:56
PSD acuză guvernările de dreapta pentru "dezastrul economic" de acum: "O urmare a dobânzilor împovărătoare și a împrumuturilor iresponsabile"
04 iul 2025, 13:49
Criză internă în S.O.S: Grupul senatorial din Parlament a fost desființat după excluderea a trei membri
30 iun 2025, 14:06
PSD a validat propunerile de miniștri. Nume noi la Transporturi, Muncă, Sănătate și Energie
22 iun 2025, 17:49
PSD intră la guvernare. Vicepremier şi 6 ministere
21 iun 2025, 15:03
Dominic Fritz anunţă că viitorul Guvern va trebui să ia măsuri nepopulare: Nu ne permitem să fim fricoşi
21 iun 2025, 14:07
Ilie Bolojan, discurs la congresul USR: Guvernul la care lucrăm va fi un Guvern de sacrificiu
21 iun 2025, 10:43
Motivul pentru care Nicușor Dan ezită să-l numească premier pe Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: A avut loc o confruntare a orgoliilor
20 iun 2025, 14:10
Apariție surpriză la sediul PSD
19 iun 2025, 13:58
Sorin Grindeanu, principalele declarații după întâlnirea cu Nicușor Dan
19 iun 2025, 11:57
Scindare în tabăra suveranistă. POT acuză SOS că a devenit "unealta sistemului": Sforarii politici au creat un nou grup parlamentar
19 iun 2025, 09:31
Consultări oficiale la Palatul Cotroceni pentru desemnarea premierului/ PNL, singurul partid care nu a făcut declarații/ Întâlnire crucială, acum
19 iun 2025, 08:43
”Ne-au mințit în campanie electorală”. Bogdan Chirieac: Situația este foarte gravă
18 iun 2025, 12:46
Se anunță premierul! Nicușor Dan, ultimele consultări cu partidele
17 iun 2025, 17:15
Condiția pusă de Ilie Bolojan să fie premier. Tensiuni cu PSD. Bogdan Chirieac: Mi-e teamă că lumea nu va înțelege. Cineva va dispărea
17 iun 2025, 12:32
Grindeanu își informează partidul. Detalii din culise despre ședința din această seară, din PSD: Momentul decisiv despre intrarea la guvernare
17 iun 2025, 11:18
TOP măsuri fiscale pe care le-ar lua Kelemen Hunor, liderul UDMR. Asta urmează pentru România?
16 iun 2025, 15:13
Surse de la Cotroceni. Două runde de discuții, astăzi. Contre PSD - PNL - USR. ”Un partid vrea să conducă țara, fără să spună cu cine”
16 iun 2025, 12:17
PSD cere o întâlnire urgentă a partidelor pentru finalizarea măsurilor fiscal-bugetare
13 iun 2025, 16:59
O femeie tehnocrat, în calcule să fie premier - Surse. Bogdan Chirieac: Toți s-au jurat, au dat ceva în scris
13 iun 2025, 00:01
PSD amenință că se retrage de la negocierile pentru guvernare: Răbdarea noastră a ajuns la limită
12 iun 2025, 15:13
PSD nu renunță la impozitul progresiv. Sorin Grindeanu: Dacă nu facem acest lucru, va trebui să creștem TVA-ul
11 iun 2025, 22:36
USR vrea taxă pe pensiile mici. Bogdan Chirieac: Mi-e teamă că e doar începutul. Lucrurile așa vor merge
10 iun 2025, 22:44
Scăderea deficitului bugetar. Singurul consens la care au ajuns liderii PSD, PNL, USR și UDMR
10 iun 2025, 10:51
Secretul despre politicieni pe care trebuie să îl știe toată lumea! ”Așa sunt ei, asta e natura lor!”
09 iun 2025, 18:24
Nicușor Dan se întâlnește azi cu liderii partidelor. Va fi prezentată prima schiță a programului de guvernare
09 iun 2025, 08:05
”Candidez la USR, la președinție”. Anunțul surprinzător făcut, în direct, la DCNews/ VIDEO
04 iun 2025, 15:49
AUR își mărește rândurile. După Dan Dungaciu, avocata Silvia Uscov și deputatul Andrei Gușă intră în partidul lui George Simion
03 iun 2025, 21:24
Se bagă mâna în buzunarul tuturor românilor! Măsurile propuse de partide iau și de la salariați, și de la pensionari. Majorare, ascunsă în ”comasare” și taxe complete pentru drepturile de autor
03 iun 2025, 16:03
Noul Guvern, ce-i așteaptă pe români. Bogdan Chirieac: Tăierile nu se vor face fără durere
03 iun 2025, 14:28
PSD își stabilește limitele. Motivele pentru care ar putea să nu intre la guvernare: E o măsură inacceptabilă
03 iun 2025, 11:47
Sorin Grindeanu, după ședința PSD: Am luat câteva decizii
02 iun 2025, 15:53
Cele mai noi știri
acum un minut
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
acum 24 de minute
Lovitură pentru Shein și Temu: Cine câștigă din taxa de 25 de lei la coletele externe. ”Până acum, ei erau cu mâinile legate!”
acum 25 de minute
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin
acum 26 de minute
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
acum 29 de minute
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
acum 35 de minute
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB
acum 41 de minute
CIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei 
acum 44 de minute
ARO Muscelul Câmpulung, eliminată din Cupa României de rivala locală
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel