Conform acestuia, pe masă se află o analiză a guvernării de până acum, propuneri pentru anul viitor, dar şi discuţii despre o mai bună colaborare în cadrul coaliţiei. Virgil Guran spune că actuala coaliţie trebuie să reziste, pentru că alternative la guvernare nu există.

"De principiu, se vor discuta măsurile care se mai iau pentru anul viitor, care sunt planurile guvernamentale pentru anul viitor, facem o mică analiză la ce s-a întâmplat cu alegerile parţiale, cam astea sunt problemele de bază. Asta e frământarea de bază, ce trebuie făcut pentru ca această guvernare să aibă eficienţă în scăderea deficitului bugetar în România", a declarat Virgil Guran în exclusivitate pentru DC News.

"Coaliţia trebuie să meargă înainte"

Virgil Guran a precizat şi că pe masa discuţiilor se va afla şi subiectul coaliţiei de guvernare, despre care liberalul spune că trebuie să reziste, pentru că alternativa nu există, în configuraţia parlamentară actuală.

"Este inerent acest lucru. Sigur se va deschide şi discuţia referitoare la ce se întâmplă în coaliţie, la faptul că uneori există discuţii mai tensionate. Coaliţia trebuie să meargă înainte. Ce să facem altceva? Astea sunt poveşti cu AUR, cu alternative, cu oameni luaţi de la POT, de la alte partide. De exemplu, POT şi SOS nu au fost în stare să îşi menţină un grup parlamentar. Îi iei de acolo şi gata, sunt buni, noi, frumoşi şi deştepţi? Se poate face o guvernare cu ei?

Asta este soluţia, aşa s-a votat, respectăm votul românilor, trebuie să mergem în această variantă dacă vrem să menţinem ţara pe o linie de plutire cât de cât şi să o aducem pe linia normală. Altfel se va crea un haos în ţară.

Ştiu că unii spun să facem anticipate. Haideţi să fim serioşi, cei care au experienţă ştiu ce înseamnă să ajungi la anticipate, dizolvarea unui Guvern, instabilitate politică. Nu îi mai arde nimănui să ia măsuri în momentul ăla sau nu mai poate să ia măsuri, că nu mai are o majoritate care să susţină măsurile.

Fondul de nemulţumire a populaţiei este pe bună dreptate, dar cei care sunt acum în funcţii, de exemplu Ilie Bolojan, încearcă să repare ce s-a greşit în trecut de către guvernele anterioare. Aşa că lumea blamează ce se întâmplă acum, în loc să ne gândim ce au făcut cei desemnaţi chiar şi de noi atunci în funcţii şi de ce nu s-a ajuns la o soluţie de atunci ca să nu ajungem în situaţia fundului sacului de acum", a mai spus Virgil Guran.

România nu îşi permite situaţia politică a Bulgariei

Dacă Bulgaria se îndreaptă spre al 8-lea rând de alegeri parlamentare din ultimii 4 ani, Virgil Guran spune că România nu îşi permite aşa ceva.

"Eu sper să nu ajungem acolo. În Bulgaria, situaţia bugetară nu e atât de proastă ca în România. Pe deficit, inflaţie, şi aşa mai departe. Bulgaria a rezistat pe aceste probleme. Noi acum avem nevoie de măsuri urgente, ferme şi de un pic de solidaritate guvernamentală. Dacă vorbim de solidaritatea populaţiei, este clar că oamenii fac ce pot să facă, dar sunt supăraţi şi pe bună dreptate, pentru că fiecare vrea să trăiască mai bine, nu să contribuie la rezolvarea unor greşeli din trecut ale celor care au guvernat", a completat Virgil Guran.

Amintim că şedinţa PNL de joi, 18 decembrie, vine la doar câteva ore după şedinţa coaliţiei de guvernare de miercuri, când s-au luat mai multe decizii, printre care şi majorarea salariului minim pe economie de la 1 iulie 2026.