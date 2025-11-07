Florin Răvdan și Vlad Roibu, jurnaliși DC News, au mers vineri la Congresul Partidului Social Democrat (PSD), unde Sorin Grindeanu a fost ales președinte.

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din România, Florin Manole, a oferit un interviu în exclusivitate în care a vorbit despre unitatea social-democraților și dorința de a rămâne pe primul loc în preferințele românilor la viitoarele alegeri.

„Ne putem aștepta la un partid foarte coeziv, foarte unit și foarte determinat să-și păstreze și la viitoarele alegeri, locale și parlamentare, poziția de prim-partid al acestei țări. Sigur că avem adversari care văd în această unitate un motiv de critică, dar PSD este de astăzi, cu o nouă conducere, diversă din toate punctele de vedere, mai puternic.

O să vedeți în perioada următoare un Partid Social Democrat care va recupera foarte mult, care îi va pune jos și pe extremiști, și pe radicalii de dreapta care încearcă să atace statul social“, a zis Florin Manole.

Negrescu, semnal pentru partenerii din coaliție

De asemenea, Victor Negrescu, europarlamentar social-democrat, a prezentat noua ideologie a partidului și a dat asigurări că, de acum încolo, PSD se va poziționa ca „vioara întâi“ a guvernării cu PNL, USR și UDMR, așa cum arată și procentul din Parlament.

„Este un nou început pentru PSD, un congres de relansare al acestui partid și al social-democrației românești. Ne redefinim ideologic, devenim un partid de centru-stânga, modern, care mizează pe echitate socială și solidaritate. Media de vârstă a noii echipe e de 48 de ani.

Vă puteți aștepta la un Partid Social Democrat mult mai activ, mult mai prezent în dezbaterile publice, mult mai ferm. Ne asumăm acest rol de principal lider al dezbaterilor politice și principal partid din Parlamentul României. În acest sens, ne dorim să devenim vioara întâi a guvernării și nu vom accepta măsurile de austeritate. Vom veni cu noi propuneri, așa cum am venit cu planul de relansare economică“, a precizat, pentru DC News, europarlamentarul Victor Negrescu.

