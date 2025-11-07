€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 21:13 07 Noi 2025 | Data publicării: 19:00 07 Noi 2025

EXCLUSIV PSD-ul își schimbă fața sub Sorin Grindeanu: Semnale importante pentru AUR, PNL, USR și UDMR / reportaj video
Autor: Ioan-Radu Gava

daniel baluta congres psd Daniel Băluță, la Congresul PSD/ foto Florin Răvdan, DCNews
 

Congresul Partidului Social Democrat a avut loc vineri, 7 noiembrie 2025.

Florin Răvdan și Vlad Roibu, jurnaliși DC News, au mers vineri la Congresul Partidului Social Democrat (PSD), unde Sorin Grindeanu a fost ales președinte.

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din România, Florin Manole, a oferit un interviu în exclusivitate în care a vorbit despre unitatea social-democraților și dorința de a rămâne pe primul loc în preferințele românilor la viitoarele alegeri.

„Ne putem aștepta la un partid foarte coeziv, foarte unit și foarte determinat să-și păstreze și la viitoarele alegeri, locale și parlamentare, poziția de prim-partid al acestei țări. Sigur că avem adversari care văd în această unitate un motiv de critică, dar PSD este de astăzi, cu o nouă conducere, diversă din toate punctele de vedere, mai puternic.

O să vedeți în perioada următoare un Partid Social Democrat care va recupera foarte mult, care îi va pune jos și pe extremiști, și pe radicalii de dreapta care încearcă să atace statul social“, a zis Florin Manole.

CITEȘTE ȘI                    -                 EXCLUSIV Bogdan Chirieac, culise de la Congresul PSD. Ce spune despre alianța cu AUR

Negrescu, semnal pentru partenerii din coaliție

De asemenea, Victor Negrescu, europarlamentar social-democrat, a prezentat noua ideologie a partidului și a dat asigurări că, de acum încolo, PSD se va poziționa ca „vioara întâi“ a guvernării cu PNL, USR și UDMR, așa cum arată și procentul din Parlament.

„Este un nou început pentru PSD, un congres de relansare al acestui partid și al social-democrației românești. Ne redefinim ideologic, devenim un partid de centru-stânga, modern, care mizează pe echitate socială și solidaritate. Media de vârstă a noii echipe e de 48 de ani.

Vă puteți aștepta la un Partid Social Democrat mult mai activ, mult mai prezent în dezbaterile publice, mult mai ferm. Ne asumăm acest rol de principal lider al dezbaterilor politice și principal partid din Parlamentul României. În acest sens, ne dorim să devenim vioara întâi a guvernării și nu vom accepta măsurile de austeritate. Vom veni cu noi propuneri, așa cum am venit cu planul de relansare economică“, a precizat, pentru DC News, europarlamentarul Victor Negrescu.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Gabriela Firea, surprinsă cu ochii înlăcrimați în sala congresului PSD / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psd
congres psd
victor negrescu
florin manole
florin ravdan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Să fie duel între Peter și Vasile! Smiley: „Singurul concurent care m-a făcut să plâng”
Publicat acum 25 minute
Polonia a primit şi a desfăşurat sisteme americane anti-dronă Merops
Publicat acum 30 minute
Trump, felicitări pentru Viktor Orban pentru cum i-a tratat Ungaria pe ucraineni
Publicat acum 36 minute
Trump, furios pe Putin: Pur și simplu nu vrea să se oprească, dar cred că o va face!
Publicat acum 50 minute
România devine nod strategic pentru transportul de GNL către Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 15 minute
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat acum 6 ore si 53 minute
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat acum 8 ore si 36 minute
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close