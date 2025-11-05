€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 12:29 05 Noi 2025

Adrian Năstase anunță un nou început în PSD și următoarea etapă: Preluarea integrală a guvernării
Autor: Roxana Neagu

adrian-nastase_23768600 Foto: Vlad Roibu / DC News
 

Adrian Năstase, fost lider PSD și premier al României, vine cu clarificări despre prezența sa la Congresul PSD de vineri, 7 noiembrie.

Congresul PSD va avea loc vineri, 7 noiembrie. Va fi aleasă o nouă conducere. Sorin Grindeanu asigură conducerea interimară din 20 mai 2025, când Marcel Ciolacu și-a dat demisia, după aproape 5 ani în fruntea partidului. Sorin Grindeanu candidează pentru președinția PSD, alături de o echipă importantă, ce readuce în centrul politicii românești politicieni care au rămas în umbră, în ultimii ani. Într-o declarație recentă, Sorin Grindeanu a declarat că nu-l va invita pe președintele țării, Nicușor Dan, la Congresul partidului. ”Este dreptul meu să-i fac sau să nu-i fac invitație” a afirmat liderul social-democrat. 

”E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi” 

În acest context, conform Digi24, Sorin Grindeanu a afirmat că a vorbit cu foști președinți ai PSD pentru a-i invita la Congresul care-l va face președintele ales al partidului. I-a enumerat pe Adrian Năstase, Mircea Geoană, Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea. Remarcăm absența lui Marcel Ciolacu din lista publicată de sursa citată. ”E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi. V-am spus cu cine am vorbit” a afirmat Sorin Grindeanu. Conform acestuia, Viorica Dăncilă nu va participa, având o altă obligație, iar Liviu Dragnea ar avea încă restricții impuse de instanță. 

Adrian Năstase, însă, va fi prezent, după cum a spus Sorin Grindeanu că i-a confirmat și după cum notează fostul premier pe blogul său. 

”Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conștiință. Simt că trăim un moment important pentru partid și, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forța și claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilității și al echilibrului social” notează Adrian Năstase, care punctează că e nevoie de o refondare ideologică reală în PSD. 

”Următoarea etapă” pentru PSD

Cu o tentă suveranistă, fostul premier afirmă că partidul trebuie să înțeleagă nevoile reale ale oamenilor, punctând că ”o stângă modernă în România nu se poate construi imitând modele ideologice occidentale care, de multe ori, s-au îndepărtat de preocupările concrete ale cetățenilor”. Ulterior, întărind această idee, Adrian Năstase afirmă că obiectivele PSD pentru români pot fi atinse ”doar printr-un patriotism economic asumat, (...) fără a exclude cooperarea europeană, dar având mereu în centru interesul național”. 

Mai mult, Adrian Năstase vorbește despre ”următoarea etapă”: ”aceea în care PSD va prelua integral guvernarea și va putea implementa, cu forță și coerență, propriul său program de dezvoltare națională”. 

Adrian Năstase vorbește despre un nou început în PSD

La nivel personal, Adrian Năstase afirmă că ”Pentru mine, participarea la Congresul PSD înseamnă asumarea unei responsabilități profunde – aceea de a contribui la un nou început, bazat pe competență, idei și viziune. Cred că România are nevoie de un PSD puternic, lucid și profund ancorat în realitatea națională. Și cred, din toată convingerea, că acest nou început poate porni chiar acum. Pentru că doar așa putem construi, cu adevărat, partidul tuturor generațiilor”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian nastase
congres psd
sorin grindeanu
presedinte psd
psd
partid
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Trenuri de mare viteză între capitalele europene, cu durată de călătorie redusă la jumătate: Planul Comisiei Europene
Publicat acum 27 minute
În amintirea lui Alex Ștefănescu, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Publicat acum 31 minute
Tesla spune că Elon Musk ar trebui să fie plătit cu 1 trilion de dolari
Publicat acum 48 minute
A murit Emeric Ienei: Val de reacții pentru ”nea Imi”: Nu m-a învățat doar fotbal, m-a învățat să cresc
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Marcel Ciolacu, la Congresul PSD, ca delegat din Buzău. Sorin Grindeanu: E dreptul meu să-i invit sau nu pe foștii președinți
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 17 ore si 44 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close