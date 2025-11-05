Adrian Năstase anunță un nou început în PSD și următoarea etapă: Preluarea integrală a guvernării

Congresul PSD va avea loc vineri, 7 noiembrie. Va fi aleasă o nouă conducere. Sorin Grindeanu asigură conducerea interimară din 20 mai 2025, când Marcel Ciolacu și-a dat demisia, după aproape 5 ani în fruntea partidului. Sorin Grindeanu candidează pentru președinția PSD, alături de o echipă importantă, ce readuce în centrul politicii românești politicieni care au rămas în umbră, în ultimii ani. Într-o declarație recentă, Sorin Grindeanu a declarat că nu-l va invita pe președintele țării, Nicușor Dan, la Congresul partidului. ”Este dreptul meu să-i fac sau să nu-i fac invitație” a afirmat liderul social-democrat.

”E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi”

În acest context, conform Digi24, Sorin Grindeanu a afirmat că a vorbit cu foști președinți ai PSD pentru a-i invita la Congresul care-l va face președintele ales al partidului. I-a enumerat pe Adrian Năstase, Mircea Geoană, Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea. Remarcăm absența lui Marcel Ciolacu din lista publicată de sursa citată. ”E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi. V-am spus cu cine am vorbit” a afirmat Sorin Grindeanu. Conform acestuia, Viorica Dăncilă nu va participa, având o altă obligație, iar Liviu Dragnea ar avea încă restricții impuse de instanță.

Adrian Năstase, însă, va fi prezent, după cum a spus Sorin Grindeanu că i-a confirmat și după cum notează fostul premier pe blogul său.

”Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conștiință. Simt că trăim un moment important pentru partid și, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forța și claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilității și al echilibrului social” notează Adrian Năstase, care punctează că e nevoie de o refondare ideologică reală în PSD.

”Următoarea etapă” pentru PSD

Cu o tentă suveranistă, fostul premier afirmă că partidul trebuie să înțeleagă nevoile reale ale oamenilor, punctând că ”o stângă modernă în România nu se poate construi imitând modele ideologice occidentale care, de multe ori, s-au îndepărtat de preocupările concrete ale cetățenilor”. Ulterior, întărind această idee, Adrian Năstase afirmă că obiectivele PSD pentru români pot fi atinse ”doar printr-un patriotism economic asumat, (...) fără a exclude cooperarea europeană, dar având mereu în centru interesul național”.

Mai mult, Adrian Năstase vorbește despre ”următoarea etapă”: ”aceea în care PSD va prelua integral guvernarea și va putea implementa, cu forță și coerență, propriul său program de dezvoltare națională”.

Adrian Năstase vorbește despre un nou început în PSD

La nivel personal, Adrian Năstase afirmă că ”Pentru mine, participarea la Congresul PSD înseamnă asumarea unei responsabilități profunde – aceea de a contribui la un nou început, bazat pe competență, idei și viziune. Cred că România are nevoie de un PSD puternic, lucid și profund ancorat în realitatea națională. Și cred, din toată convingerea, că acest nou început poate porni chiar acum. Pentru că doar așa putem construi, cu adevărat, partidul tuturor generațiilor”.