Miercurea Neagră a adus discuții aprinse despre viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei și tensiunile din coaliție. Diana Tache, Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică au analizat scenariile care ar putea repeta haosul politic de anul trecut și strategia pe care PSD trebuie să o adopte pentru a se proteja.

Diana Tache: Va fi foarte rău

Diana Tache: “Experiența din ultimul an o să schimbe foarte multe lucruri. Totul s-a bazat pe circul din campania electorală de anul trecut. De aceea indicam riscul. Eu cred că nu e un risc atât de mare, dar e oarecum similar. Riscul de acum, de la alegerile pentru Capitală, se află sub semnul marilor partide din coaliție, care nu au fost în stare să genereze un candidat comun, astfel încât să arate unitatea națională în ceea ce privește protecția unei țări, parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la Europa. Ei vin cu candidați separat.

Ok, hai să ne imaginăm că va dura campania 15 zile. Ia, imaginați-vă ce se va întâmpla în acele 15 zile și ce fel de lături își vor vărsa unii în altora în cap, astfel încât, într-un context de genul acesta, să ajungem în punctul de anul trecut de pe 24 noiembrie. Aici l-aș fi văzut, totuși, pe președintele Nicușor Dan intervenind mai ferm. În sensul în care să le explice cumva, mediator fiind, ‘măi, domnule Grindeanu, nu mai ai niciun contracandidat. O să fii șef la PSD. Felicitări! Bravo, 10! Stai jos! Domnule Bolojan, dumneavoastră sunteți premier, mergeți mai departe cu sprijin pe toate reformele, pentru că așa trebuie făcut etc’.”.

Bogdan Chirieac: “Deci, dumneavoastră spuneți că trebuie neapărat ca onorabila coaliție să aibă candidat unic”?

Diana Tache: “Eu nu spun asta. Eu spun doar că, întâmplându-se asta, pentru că deja s-a decis, va fi rău. Va fi foarte rău”.

Bogdan Chirieac: “Acum, ce să facă, doamna Tache? Dacă domnul Ciuvică îl promovează pe domnul Drulă, și să zicem că PNL-ul îl mai înghite, dar vreți ca PSD-ul să-l promoveze și el pe domnul Drulă? E posibil așa ceva”?

"Doi primari care au confirmat"

Diana Tache: “PSD-ul să se protejeze pe sine așa cum se protejează. (...) Într-un haos care va fi declanșat pe o schemă de genul acesta, primii care vor plăti vor fi tot noii aleși. Așa a crezut și domnul Ciolacu că va rămâne o viață”.

Bogdan Chirieac: “Dacă PSD-ul vine cu Negoiță sau cu Băluță, doi primari care au confirmat, nu e nicio problemă, și să spună ‘uite, USR și PNL, de dragul țării, îl susțin și e candidatul coaliției’. Negoiță sau Băluță. Cum vi s-ar părea chestiunea asta”?

Diana Tache: “Știți de ce nu vă spun cum mi s-ar părea? Pentru că, totuși, politica mare, liga mare, unde ei nu-și dau seama că acolo sunt acum, este despre negociere. Negocierea se poartă în așa fel încât nu este obligatoriu ca Drulă să fie candidatul comun. Haideți să vedem de ce sunt în stare să negocieze domnul Grindeanu și noua floare de la PSD, mă refer la conducerea creionată pentru congres, astfel încât să poată să genereze acest candidat comun de la PSD. Sunt în stare sau nu sunt în stare? Atunci vom vedea”.

