DCNews Stiri Vacanță cu final tragic: Un turist a murit după ce a căzut în gol pe Muntele Fuji
Data publicării: 11:18 30 Dec 2025

Vacanță cu final tragic: Un turist a murit după ce a căzut în gol pe Muntele Fuji
Autor: Doinița Manic

Muntele Fuji Imagine cu Muntele Fuji. Foto: Pixabay
 

Un turist a murit după ce a căzut în gol în timp ce cobora de pe Muntele Fuji.

Un excursionist nipon în vârstă de 44 de ani a murit după ce a căzut în gol în timp ce cobora de pe Muntele Fuji, cel mai înalt vârf din Japonia, a relatat marţi ziarul japonez Yomiuri, citând surse poliţieneşti, transmite EFE.

Bărbatul a sunat luni, în urma accidentului, la serviciul de urgenţă şi a cerut ajutor, declarând că nu se putea mişca din cauza durerii resimţite la piciorul drept, potrivit autorităţilor. Totuși, atunci când a fost găsit de echipele de salvare, câteva ore mai târziu, bărbatul murise, relatează Agerpres.

Unde i-a fost găsit cadavrul

Bărbatul plecase duminică împreună cu doi prieteni pentru a escalada vârful, însă a căzut în gol în timpul coborârii, luni, în jurul orei locale 11:00 (02:00 GMT), conform poliţiei din localitatea Fujinomiya.

Echipele de intervenţie i-au găsit cadavrul luni, în jurul orei 16:15, ora locală (07:15 GMT), la aproximativ 200 de metri de cabana de la al şaptelea popas de pe acest munte, la o altitudine de aproximativ 2.700 de metri.

VEZI ȘI: A reușit să ajungă în vârful Muntelui Fuji la 90 de ani și în scaun cu rotile

Câți oameni au murit în 2024 încercând să escaladeze Muntele Fuji

Aproximativ 200.000 de persoane escaladează Muntele Fuji în fiecare an, multe dintre acestea neavând experienţa necesară, conform datelor Asociaţiei Naţionale de Turism din Japonia.

În 2024, zece persoane şi-au pierdut viaţa încercând să escaladeze vârful, patru dintre ele în afara sezonului desemnat de autorităţi pentru ascensiuni, potrivit datelor compilate de Yomiuri.

Muntele Fuji
vacanta
japonia
turist
