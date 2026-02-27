€ 5.0953
Data publicării: 15:59 27 Feb 2026

Un bărbat a intrat peste o femeie în casă și a amenințat-o cu moartea pentru a accepta cererea sa de prietenie pe Facebook
Autor: Tiberiu Vasile

Un bărbat a intrat peste o femeie în casă și a amenințat-o cu moartea pentru a accepta cererea sa de prietenie pe Facebook Foto: Pixabay

Un bărbat din Dâmbovița a fost reținut după ce a intrat în casa unei femei și a amenințat-o cu moartea pentru ca aceasta să îi accepte cererea de prietenie pe Facebook.

Un bărbat de 48 de ani a fost reţinut după ce a intrat noaptea în casa unei femei din comuna dâmboviţeană Nucet şi a ameninţat-o cu moartea ca să îi aprobe cererea de prietenie pe Facebook, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

"Cercetările au reliefat faptul că, bărbatul, la data de 25 februarie, în jurul orei 23:50, ar fi pătruns, fără drept, în locuinţa unei femei, de 41 de ani, din comuna Nucet, şi ar fi constrâns-o pe aceasta, prin ameninţare cu suprimarea vieţii, să îi accepte cererea de prietenie pe o platformă de socializare, creându-i astfel o stare de temere victimei. În urma întocmirii formularelor de evaluare a riscului, a reieşit risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea femeii de 41 de ani şi a fiicei sale, de 17 ani, să fie pusă în pericol, fiind emise două ordine de protecţie provizorii cu valabilitate 120 de ore", precizează IPJ Dâmboviţa.

A fost dispusă monitorizarea electronică a bărbatului

De asemenea, cu acordul victimelor, a fost dispusă monitorizarea electronică a bărbatului, prin montarea unui dispozitiv de supraveghere electronică.

Conform unor surse judiciare, bărbatul şi femeia de 41 de ani în locuinţa căreia a pătruns acesta avuseseră în trecut o relaţie de concubinaj.

Pe numele agresorului a fost deschis dosar penal pentru violare de domiciliu, şantaj şi ameninţare. Pe parcursul zilei de vineri, cel în cauză va fi prezentat magistraţilor, pentru dispunerea unei măsuri preventive, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Care sunt argumentele pentru care gelozia este o boală

amenintare
femeie
facebook
