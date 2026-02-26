Comisia Europeană cere anchetă antifraudă în cazul lui Peter Mandelson pentru legăturile cu Jeffrey Epstein

Comisia analizează dacă Mandelson, fost comisar european pentru comerț, a încălcat regulile blocului comunitar, după ce documente publicate recent sugerează că i-ar fi oferit lui Epstein informații despre un plan de salvare în valoare de 500 de miliarde de euro pentru susținerea monedei euro în 2010.

Comisia Europeană cere intervenția Oficiului Antifraudă

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru POLITICO:

"Având în vedere circumstanțele și volumul semnificativ de documente făcute publice, Comisia Europeană a solicitat, de asemenea, OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă), la 18 februarie, să analizeze această chestiune. Până la finalizarea evaluării în curs, nu suntem în măsură să oferim alte comentarii".

"Putem confirma că în prezent analizăm situația. Nu putem comenta suplimentar în acest stadiu. Faptul că OLAF examinează cazul nu înseamnă că a fost deschisă o investigație. De regulă, OLAF analizează toate informațiile primite care pot prezenta interes investigativ, conform procedurilor standard. Doar după această evaluare inițială OLAF decide dacă deschide sau nu o investigație. OLAF respectă pe deplin prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare al persoanelor sau entităților vizate", a transmis OLAF într-o declarație pentru POLITICO.

Reacția lui Mandelson și poziția avocaților

Avocații lui Mandelson nu au răspuns imediat solicitării de comentarii. Acesta a declarat anterior că a greșit continuând asocierea cu Epstein, care a murit în 2019, și și-a cerut scuze "fără echivoc" victimelor acestuia. Mandelson a afirmat că niciunul dintre e-mailurile lui Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA "nu indică vreo faptă ilegală sau abatere din partea mea".

Mandelson a fost comisar european între 2004 și 2008 și se află acum în centrul unui scandal care a zguduit guvernul lui Keir Starmer din Marea Britanie.

Luni, poliția l-a arestat sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, ulterior fiind eliberat pe cauțiune. Avocații săi au declarat anterior că acesta cooperează cu ancheta poliției britanice și că prioritatea sa principală este "să-și curețe numele".

Ce arată documentele publicate recent

Documente publicate recent sugerează că Mandelson l-ar fi ajutat pe Epstein oferindu-i informații despre planul de salvare de 500 de miliarde de euro pentru susținerea monedei euro în 2010. La acel moment, Mandelson era ministru britanic de rang înalt, iar Epstein era finanțist.

La începutul acestei luni, liderul Reform UK, Nigel Farage, el însuși fost europarlamentar, a transmis o scrisoare către OLAF solicitând o anchetă în cazul lui Mandelson.

OLAF a precizat anterior că nu poate oferi detalii despre cazurile pe care le investighează sau nu, pentru a proteja confidențialitatea celor implicați. Comisia a subliniat că foștii comisari rămân obligați să respecte regulile privind conduita etică.

"Este încurajator să vedem cum Comisia Europeană tratează cu seriozitate aceste acuzații reprobabile. Acum este responsabilitatea OLAF să stabilească dacă domnul Mandelson a abuzat de funcția sa de comisar european și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura tragerea la răspundere", a declarat Nick Aiossa, director în cadrul organizației anticorupție Transparency International.