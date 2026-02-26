€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Trump vrea să oprească războiul din Ucraina într-o lună. Ce plan a discutat cu Zelenski
Data publicării: 12:12 26 Feb 2026

Trump vrea să oprească războiul din Ucraina într-o lună. Ce plan a discutat cu Zelenski
Autor: Tiberiu Vasile

Trump vrea să oprească războiul din Ucraina într-o lună. Ce plan a discutat cu Zelenski De la stânga la dreapta: Președintele SUA, Donald Trump; Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski; Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/Freepik

Donald J. Trump, președintele Statelor Unite, i-a spus lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, că își dorește să oprească războiul din Ucraina „într-o lună”, în cadrul unei convorbiri.

Într-o convorbire de aproximativ 30 de minute, Trump și Zelenski au discutat despre perspectivele unui sfârșit rapid al conflictului din estul Europei. Discuția a avut loc la o zi după ce s-au împlinit patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Potrivit Axios, președintele american i-ar fi spus lui Zelenski că își dorește ca un acord de pace să fie semnat „într-o lună”.

Convorbire strategică și pregătiri pentru Geneva

Sursele Axios, inclusiv un oficial ucrainean și două persoane apropiate situației, arată că această discuție a fost prima de la întâlnirea lor de la Davos, din ianuarie. Totodată, discuția a precedat întâlnirea la Geneva dintre emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, și echipa de negociere a lui Zelenski. Cei doi au fost prezenți la convorbire, care a avut loc miercuri, confirmând implicarea lor directă în procesul diplomatic.

Obstacole rămase, dar un plan clar

Potrivit surselor, Trump insistă asupra unui acord de pace rapid, dar rămân diferențe majore între Ucraina și Rusia, mai ales privind controlul teritorial în estul țării. „Zelenski a spus apoi că speră ca războiul să se încheie anul acesta, iar Trump a răspuns că războiul durează de mult prea mult timp și că și-ar dori să se încheie într-o lună”, a declarat una dintre surse.

Perspective de summit trilateral

Discuția a fost descrisă ca fiind foarte cordială și pozitivă. Oficialii citați au subliniat că Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru sprijinul constant și a punctat că doar președintele american îl poate convinge pe Vladimir Putin să oprească războiul. Temele abordate au inclus și organizarea unui summit trilateral între liderii SUA, Ucraina și Rusia, pentru a depăși diferențele teritoriale.

Săptămâna trecută, Zelenski declara pentru Axios că aceste diferențe pot fi soluționate printr-un dialog direct între el, Donald Trump și Vladimir Putin. Președintele american a confirmat că va demara demersuri pentru un astfel de summit, dacă întâlnirea următoare a negociatorilor, programată pentru începutul lunii martie, va aduce progrese notabile.

Pași concreți pentru pace

„Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze oportunitatea de a ridica discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această succesiune de pași. Aceasta este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt definitiv războiului din Ucraina”, a scris Zelenski pe platforma X după convorbire.

Un oficial ucrainean a mai precizat că Trump și-a reiterat disponibilitatea de a oferi Ucrainei garanții de securitate solide din partea SUA, ca parte a unui potențial acord de pace.

Casa Albă nu a comentat până acum solicitările Axios pentru un punct de vedere oficial.

CITEȘTE ȘI: SUA cer Ucrainei să se abțină din anumite atacuri asupra infrastructurii rusești
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
rusia
donald trump
volodimir zelenski
vladimir putin
america
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Flancul estic al NATO întărește securitatea rețelelor electrice din regiune. UE a alocat 13 milioane € pentru protecție împotriva atacurilor Rusiei
Publicat acum 10 minute
Mihai Daraban, (CCIR): România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Publicat acum 15 minute
Donald Trump, invitat în România la Summitul B9. Ce alți lideri ar putea să participe (surse)
Publicat acum 16 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 22 minute
Țările nordice anchetează o amenințare străină la adresa infrastructurii energetice
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 18 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 41 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 6 ore si 1 minut
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
Publicat acum 3 ore si 59 minute
Clubul de noapte The Buddist, din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de bani / Galerie FOTO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close