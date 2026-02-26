Trump vrea să oprească războiul din Ucraina într-o lună. Ce plan a discutat cu Zelenski

Într-o convorbire de aproximativ 30 de minute, Trump și Zelenski au discutat despre perspectivele unui sfârșit rapid al conflictului din estul Europei. Discuția a avut loc la o zi după ce s-au împlinit patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Potrivit Axios, președintele american i-ar fi spus lui Zelenski că își dorește ca un acord de pace să fie semnat „într-o lună”.

Convorbire strategică și pregătiri pentru Geneva

Sursele Axios, inclusiv un oficial ucrainean și două persoane apropiate situației, arată că această discuție a fost prima de la întâlnirea lor de la Davos, din ianuarie. Totodată, discuția a precedat întâlnirea la Geneva dintre emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, și echipa de negociere a lui Zelenski. Cei doi au fost prezenți la convorbire, care a avut loc miercuri, confirmând implicarea lor directă în procesul diplomatic.

Obstacole rămase, dar un plan clar

Potrivit surselor, Trump insistă asupra unui acord de pace rapid, dar rămân diferențe majore între Ucraina și Rusia, mai ales privind controlul teritorial în estul țării. „Zelenski a spus apoi că speră ca războiul să se încheie anul acesta, iar Trump a răspuns că războiul durează de mult prea mult timp și că și-ar dori să se încheie într-o lună”, a declarat una dintre surse.

Perspective de summit trilateral

Discuția a fost descrisă ca fiind foarte cordială și pozitivă. Oficialii citați au subliniat că Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru sprijinul constant și a punctat că doar președintele american îl poate convinge pe Vladimir Putin să oprească războiul. Temele abordate au inclus și organizarea unui summit trilateral între liderii SUA, Ucraina și Rusia, pentru a depăși diferențele teritoriale.

Săptămâna trecută, Zelenski declara pentru Axios că aceste diferențe pot fi soluționate printr-un dialog direct între el, Donald Trump și Vladimir Putin. Președintele american a confirmat că va demara demersuri pentru un astfel de summit, dacă întâlnirea următoare a negociatorilor, programată pentru începutul lunii martie, va aduce progrese notabile.

Pași concreți pentru pace

„Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze oportunitatea de a ridica discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această succesiune de pași. Aceasta este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt definitiv războiului din Ucraina”, a scris Zelenski pe platforma X după convorbire.

Un oficial ucrainean a mai precizat că Trump și-a reiterat disponibilitatea de a oferi Ucrainei garanții de securitate solide din partea SUA, ca parte a unui potențial acord de pace.

Casa Albă nu a comentat până acum solicitările Axios pentru un punct de vedere oficial.

