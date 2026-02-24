€ 5.0954
Ursula von der Leyen i-a promis lui Zelenski că are instrumentele necesare pentru a ocoli blocajul Ungariei pentru împrumutul acordat Ucrainei
Data publicării: 23:38 24 Feb 2026

Ursula von der Leyen i-a promis lui Zelenski că are instrumentele necesare pentru a ocoli blocajul Ungariei pentru împrumutul acordat Ucrainei
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres

Ursula von der Leyen promite că vom găsi o modalitate de a ocoli Ungaria și de a acorda împrumutul de 90 de miliarde de euro Ucrainei.

Șefii Uniunii Europene l-au asigurat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că au instrumentele necesare pentru a debloca împrumutul de 90 de miliarde de euro, în ciuda încercărilor Ungariei de a deraia acest efort în ultimul moment, scrie Politico.

Într-o discuție la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au insistat amândoi că împrumutul va fi acordat în curând.

„Ne vom ține de cuvânt într-un fel sau altul”, a declarat von der Leyen reporterilor.

 „Să fiu clară. Avem opțiuni diferite și le vom folosi”, a adăugat ea.

Aceștia au vorbit în capitala Ucrainei cu ocazia celei de-a patra aniversări a invaziei la scară largă a Rusiei.

„Invit Comisia să folosească toate instrumentele pe care le avem în tratat pentru a depăși acest lucru, pentru a evita ca toată lumea să poată șantaja Uniunea Europeană”, a spus Costa. „Și avem instrumente în tratate”, a completat acesta.

Declarațiile au venit după ce prim-ministrul ungar Viktor Orbán, care va avea alegeri în aprilie și-a reiterat amenințarea de a bloca împrumutul UE, acuzând Kievul de reparații lente la conducta petrolieră Drujba, care a fost avariată într-un atac cu drone rusești la sfârșitul lunii ianuarie.

„Nu este prima dată când prim-ministrul Ungariei blochează ceva”, a spus Zelenski când a fost întrebat despre decizia lui Orbán.

„Rusia a distrus aceste conducte de mai multe ori... depinde de Orbán să vorbească cu Putin”, pentru a-l convinge să accepte un armistițiu energetic, a adăugat președintele Ucrainei.

Făcând ecou celorlalți lideri, vicepreședintele Comisiei, Valdis Dombrovskis, a declarat că este „încrezător că vom găsi o cale de urmat”.

„Trebuie să ne concentrăm pe obținerea acestui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru sprijinul Ucrainei și să colaborăm atât cu Ucraina, cât și cu Ungaria pentru a găsi o cale de urmat”, a declarat el pentru Politico în marja unei conferințe axate pe Ucraina la universitatea Sciences Po din Paris.

El a refuzat să detalieze opțiunile pe care UE le-ar putea folosi pentru a convinge Ungaria să nu mai blocheze împrumutul, dar a spus: „Nu banii lor sunt în joc aici și, prin urmare, ar trebui să onoreze acordul pentru care au semnat ei înșiși în decembrie”.

