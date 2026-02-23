Prof. Bogdan Cristescu, anunț privind examenele naționale. Ce se va întâmpla cu Bacalaureatul / video

Prof. Bogdan Cristescu, director general la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, a vorbit despre examenele naționale și a explicat că nu vor fi schimbări la Evaluarea Națională, Bacalaureat, Titularizare sau Definitivat, iar deciziile luate în august 2025 rămân valabile. Potrivit acestuia, singurele noutăți vizează evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.

„Ce noutăți aveți referitoare la examenele naționale, simulări? Ce ne puteți spune relevant pentru cei care ne urmăresc?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Așa cum știți, normalitatea este să nu ai schimbări la examene cu miză - cum sunt Evaluarea Națională, Bacalaureatul, Definitivatul, Titularizarea – care să intre în vigoare după începutul anului școlar, și atunci ceea ce s-a hotărât în august 2025 rămâne. Deci nu vor fi schimbări în aceste evaluări. Ne referim aici la programe și la structura subiectelor.

Singurul loc în care pilotăm anumite aspecte este la evaluările de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a care sunt evaluări formative. Prin metodologia de anul acesta s-a pus mai tare accentul pe câteva exerciții, câțiva itemi care să facă trimitere la competențe transversale sau la gândire critică, educație financiară, dezvoltare durabilă, la cultură civică, dacă vorbim de cel de limbă și comunicare.

Chiar în aceste zile se desfășoară în câteva școli o pilotare din perspectiva timpului necesar, a felului în care reacționează copiii, a felului în care reacționează cadrele didactice”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

Cum pregătește Estonia elevii pentru evaluări internaționale

Prof. Bogdan Cristescu a vorbit despre sistemul performant din Estonia și a explicat că acolo au fost incluși în manuale itemi de tip PISA pentru a familiariza elevii cu acest tip de evaluare.

„Dacă vă uitați acum la manuale din Estonia - o țară care a crescut foarte mult la rezultatele PISA - la finalul fiecărei unități de învățare ai itemi de tip PISA, pentru că gradul de dificultate al acestor evaluări internaționale ține de familiaritatea cu tipul de cerință. O cerință care nu îmi este uzuală o voi socoti dificilă.

O cerință care este de tip manual va fi mai la îndemână și voi avea perseverență să mai încerc încă o dată, chiar dacă nu am știut la început, motiv pentru care și noi încercăm să familiarizăm cât mai mult copiii cu itemii contextualizați, lucru care, prin evaluările de la a II-a, a IV-a și a VI-a se întâmplă deja de mai mult de 10 ani și asta s-a văzut.

Uitați-vă la rezultatele de la TIMSS, unde și la clasa a IV-a, și la clasa a VIII-a, s-a văzut o îmbunătățire importantă”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

Bacalaureatul din 2030 este fundamental schimbat

Profesorul a explicat că Bacalaureatul din 2030 va fi foarte diferit de cel din prezent.

„În august vom da programele pentru Bacalaureatul din 2030. Ne dorim să fim predictibili și la începutul ciclului copilul să știe ceea ce îl așteaptă. Așa cum știm prin legea educației, Bacalaureatul din 2030 este fundamental schimbat față de cel de acum. Dar abia în 2030”, a spus prof. Bogdan Cristescu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

