€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri A murit Cristian Pepino, regizorul care a marcat teatrul de păpuşi şi marionete din România
Data actualizării: 19:56 22 Feb 2026 | Data publicării: 19:55 22 Feb 2026

A murit Cristian Pepino, regizorul care a marcat teatrul de păpuşi şi marionete din România
Autor: Roxana Neagu

a murit cristian pepino

Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful şi graficianul Cristian Pepino a murit astăzi.

”Dacă spui teatru de păpuşi, spui Cristian Pepino. Regizor, profesor, prieten, părinte pentru multe generaţii, iubitor de artă, cu suflet bun şi foarte mult umor. Aşa l-am cunoscut, înconjurat de oameni şi dezinteresat de tot ce este meschin în profesia noastră. Mai ţineţi minte când un student v-a mărturisit că nu a văzut marea niciodată, atunci aţi pus mâna pe telefon şi l-aţi sunat pe Alifantis să mergem cu toţii în noaptea aceea la mare, noroc că Alifantis avea concert în alt oraş şi am mai rămas la 'bibliotecă'. Acesta era Domn Profesor, dădea totul pentru studenţii lui. Drum lin, Domn Profesor, mă bucur că v-am cunoscut", a scris actorul Ştefan Craiu pe pagina sa de Facebook. 

”Cristi, omul care râdea ca să-şi vadă râsul”

Şi scriitoarea Ana Barton a transmis un mesaj de rămas bun.

”Şi a fost Cristi. Cristian Pepino. A fost cu noi pe lume Cristi, marele artist. Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful, graficianul, prietenul bun şi mult păsător de om. Cristi, omul care râdea ca să-şi vadă râsul. Omul care împărtăşea arta lui cu toţi cei care iubeau arta. Azi, Cristi a urcat la Domnul, cu bunătatea lui, cu lumina lui. Acasă este el acum. Mulţumim pentru daruri, Cristi, le păstrăm în inimi, cum şi amintirea ta. Ne vedem mai încolo, suflete bun”, a scris Ana Barton pe pagina de socializare.

Cine a fost Cristian Pepino

Cristian Pepino a fost o personalitate importantă a teatrului de păpuşi şi marionete din România, fost profesor universitar la Secţia păpuşi - marionete din cadrul UNATC, cunoscut pentru activitatea sa de regizor în teatrul de animaţie. A regizat peste 120 de spectacole de teatru de animaţie, iar pentru majoritatea dintre acestea a colaborat cu soţia sa, scenografa Cristina Pepino (1951 - 2013).

Printre premiile şi distincţiile obţinute se numără Marele Premiu la Festivalul Internaţional PIF de la Zagreb pentru spectacolul "Metamorfoze după Ovidius", Teatrul de Păpuşi din Constanţa; Premiul de regie şi premiul de excelenţă pentru cel mai bun spectacol de teatru de păpuşi - la Festivalul Golden Magnolia de la Sanghai, pentru spectacolul "Pinocchio" - Teatrul Colibri, Craiova; Premiul pentru întreaga activitate, Festivalul Gulliver, Galaţi; Ordinul Pentru Merit în grad de Cavaler - 2002; Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate conferit de Ministerul Culturii - 2003; Premiul special UNITER pentru teatru de păpuşi - 2004; Doctor Honoris Causa al Univesităţii de Arte din Târgu-Mureş - 2009, scrie Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Camion cu lemne răsturnat în prăpastie. Momentul a fost surprins de o cameră de bord în Sibiu (VIDEO)
Publicat acum 18 minute
A murit Cristian Pepino, regizorul care a marcat teatrul de păpuşi şi marionete din România
Publicat acum 20 minute
Detaliul care anunță revenirea Serenei Williams în competiții: Dezvăluirile fostului său antrenor
Publicat acum 56 minute
Una caldă, una rece de la vârful ANM! Schimbări bruște de vreme în martie: inclusiv episoade de iarnă
Publicat acum 56 minute
Horia Brenciu, dincolo de scenă: Cum reușește artistul să-și transforme talentul în succes
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Incident pe Otopeni, cu o mamă și fetița ei. De ce spune WizzAir că nu i-a lăsat să se îmbarce
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Țiriac Jr. s-au despărțit. În ce relație au rămas cei doi
Publicat acum 11 ore si 27 minute
Horoscop 22 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 20 minute
BANCUL ZILEI: Soția, o nouă propunere...
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close