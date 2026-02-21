€ 5.0974
Rogobete anunță toleranță zero față de violența împotriva medicilor
Data publicării: 22:03 21 Feb 2026

Rogobete anunță toleranță zero față de violența împotriva medicilor
Autor: Dana Mihai

spital-freepik_31848100 Freepik Foto/ imagini cu spital - ilustrative

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că violența împotriva medicilor și asistenților nu va fi tolerată, iar siguranța personalului medical este o prioritate.

 Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, sâmbătă seara, că violenţa împotriva medicilor şi asistenţilor nu va fi niciodată tolerată, el punctând că siguranţa personalului medical reprezintă o prioritate a mandatului său.

Atac asupra medicilor, atac asupra sistemului

Rogobete a scris, pe pagina sa de Facebook, că cei care ridică mâna asupra unui medic sau asupra unui asistent atacă, de fapt, siguranţa întregului sistem şi şansa la viaţă a pacienţilor.

"Este profund îngrijorător că, în anul 2026, în România, personalul medical este agresat fizic în timp ce îşi desfăşoară activitatea şi salvează vieţi. Transmit un mesaj extrem de ferm: violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată. Niciodată! Cei care ridică mâna asupra unui medic sau asupra unui asistent atacă, de fapt, siguranţa întregului sistem şi şansa la viaţă a pacienţilor. Dreptatea nu se face cu pumnul în salon. Nu se face atacând pe cel care îţi salvează viaţa ţie sau aproapelui tău. Siguranţa personalului medical este o prioritate pentru mine, ca ministru al Sănătăţii. Îi înţeleg, le cunosc presiunea, ştiu în ce condiţii muncesc şi nu voi accepta ca, pe lângă epuizare şi responsabilitate uriaşă, să fie expuşi şi violenţei fizice", a afirmat ministrul.

El precizează că le va solicita tuturor managerilor unităţilor sanitare din ţară să ia anumite măsuri urgente pentru a evita, pe viitor, situaţii de agresiune asupra personalului medical.

Agresorii vor răspunde în fața legii

"Solicit public tuturor managerilor unităţilor sanitare: să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare şi proceduri actualizate de intervenţie; să reevalueze circuitele de acces şi măsurile de control; să afişeze foarte clar, la vedere, programul de vizită şi regulile aplicabile aparţinătorilor. Spitalul nu este gară. Aparţinătorii nu se pot plimba prin secţii după bunul plac. Fiecare secţie are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toţi cetăţenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecţie la intrarea în secţii şi să înţeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranţă pentru toţi. În paralel, cred că trebuie să punem mai mult preţ pe informare, educaţie şi responsabilitate publică. Tensiunea, frustrarea sau teama nu pot justifica violenţa. Dimpotrivă, ele trebuie gestionate prin dialog şi prin încredere în echipele medicale", a mai scris ministrul Sănătăţii.

Acesta îşi încheie postarea afirmând că "cine agresează cadrele medicale va răspunde în faţa legii. Sistemul de sănătate trebuie să fie un spaţiu al grijii şi al siguranţei, nu al fricii".

Mesajul ministrului Sănătăţii vine după ce, vineri seara, un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orăşenesc din oraşul Borşa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată.

Citește și: Medic agresat în timpul unei resuscitări. Alexandru Rogobete cere managerilor de spitale măsuri urgente

De asemenea, un alt medic, care lucrează la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Târgu Jiu, a fost agresat la începutul săptămânii.

În context, şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis o reacţie după incidentul din Borşa şi cel de la Târgu Jiu, în care susţine că lovirea unui medic în timpul resuscitării unui pacient sau în timpul intervenţiei într-o situaţie critică reprezintă un act de o gravitate extremă.

"Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a primit cu profundă îngrijorare informaţiile privind cele două cazuri recente în care medici aflaţi în serviciu, în Unităţi şi Compartimente de Primiri Urgenţe, au fost agresaţi în timp ce acordau îngrijiri medicale de urgenţă. (...) În sala de resuscitare nu există conflicte, nu există dispute, nu există orgolii - există doar lupta contra timpului pentru salvarea unei vieţi. Orice gest violent într-un astfel de moment nu loveşte doar într-un profesionist, ci afectează direct actul medical şi şansa la supravieţuire a pacientului, ducând la întârzieri, de cele mai multe ori mortale, asupra intervenţiei", au precizat cei de la DSU, pe pagina de Facebook.

alexandru rogobete
ministrul sanatatii
violență împotriva medicilor
