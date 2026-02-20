Panică la Hollywood din cauza aplicației (AI) chineză Seedance 2.0. Ce urmează în 2026

Seedance 2.0 a fost creat de gigantul tehnologic ByteDance și poate genera clipuri de calitate cinematografică cu efecte sonore și dialog. Totul pornește doar de la câteva indicații scrise, scrie BBC.

Disney și Paramount au acuzat rapid ByteDance

Multe dintre videoclipurile despre care se spune că au fost făcute utilizând Seedance, și care prezintă personaje populare, printre care Spider-Man și Deadpool, au devenit virale.

Disney și Paramount au acuzat rapid ByteDance de încălcarea drepturilor de autor, dar îngrijorările cu privire la această tehnologie sunt mai grave decât simplele probleme legale.

Ce este Seedance? De ce a stârnit atâta agitație?

Seedance a fost lansat fără prea multă atenție în luna iunie 2025, dar a doua versiune, apărută după 8 luni, este cea care a cauzat un val uriaș de reacții.

„Pentru prima dată, nu mă mai gândesc că arată bine pentru AI. În schimb, am impresia că vine direct dintr-un proces real de producție”, a spus Jan-Willem Blom de la studioul de creație Videostate.

Ce a reușit în plus Seedance

Modelele occidentale de inteligență artificială pentru video au făcut progrese în interpretarea instrucțiunilor utilizatorilor, cu scopul de a crea imagini spectaculoase, a adăugat el, dar Seedance pare să fi reușit mai mult, să lege toate aceste elemente într-un tot coerent.

La fel ca alte instrumente de inteligență artificială, precum Midjourney și Sora de la OpenAI, Seedance poate face clipuri pornind de la comenzi scurte de tex. În unele situații, un singur prompt pare că e suficient pentru a realiza clipuri de înaltă calitate. Se îmbină textul, imaginile și sunetul într-un singur sistem, afirmă cercetătoarea în etica inteligenței artificiale Margaret Mitchell.

Seedance, nou pas în dezvoltarea a tehnologiei de generare video?

Mulți experți din industrie și cineaști afirmă că Seedance reprezintă un nou capitol în procesul de dezvoltare a tehnologiei de generare video.

Mari grupuri de la Hollywood acuză Seedance de folosire abuzivă a unor personaje protejate de drepturi de autor ca Spider-Man și Darth Vader. Disney și Paramount au trimis scrisori de tip cease-and-desist, solicitând Seedance să nu mai folosească conținutului lor. Și Japonia investighează ByteDance pentru presupuse încălcări ale drepturilor de autor, după ce clipuri făcute de AI cu personaje populare de anime au ajuns virale.

Reacția ByteDance

ByteDance a afirmat că ia măsuri, cu scopul de a „consolida mecanismele de protecție existente”. Totuși, această situație nu este unică pentru compania chineză.

În anul 2023, The New York Times a dat în judecată OpenAI și Microsoft, afirmând că acestea i-au luat articolele fără permisiune, cu scopul de a-și antrena modelele de inteligență artificială. Reddit a dat în judecată Perplexity în 2025, spunând că firma a extras ilegal postările utilizatorilor. De asemenea, Disney a ridicat îngrijorări asemănătoare în relația cu Google.

Dezvoltatorii Seedance erau probabil conștienți de eventualele probleme cu privire la drepturile de autor despre folosirea proprietății intelectuale occidentale. Totuși, au ales să își asume riscul, afirmă Shaanan Cohney, cercetător în informatică la University of Melbourne.

„Există suficientă marjă pentru a îndoi regulile în mod strategic, pentru a le sfida o perioadă și a câștiga vizibilitate de marketing”, a zis el.

De ce Seedance este prea util pentru companiile mici pentru a fi ignorat

Între timp, pentru companiile mici, Seedance este prea folositor pentru a fi ignorat. Kwok, de la compania din Singapore Tiny Island Productions, afirmă că un AI de o asemenea calitate va facilita firmelor să facă filme care, în mod normal, ar fi mai scumpe decât și-ar permite.

El a dat exemplul pieței în plină expansiune a clipurilor de scurtă durată și a micro-dramaturgiei din Asia. De obicei, acestea funcționează de obicei cu bugete scăzute, aproximativ 140.000 de dolari pentru până la 80 de episoade, fiecare să fie de sub două minute.

Aceste producții au fost doar pentru povești romantice ori drame de familie. ca să fie costurile mici, pentru că necesită mai puține efecte vizuale. Dar acum AI poate „ridica producțiile cu buget redus către genuri mai ambițioase, precum science-fiction, drama de epocă și, în prezent, filmul de acțiune”, a spus Kwok.

Seedance aduce din nou tehnologia chineză în centrul atenției

„Este un semnal că modelele chinezești se află, cel puțin, la același nivel cu vârful a ceea ce este disponibil în prezent. Dacă ByteDance poate produce așa ceva aparent din neant, ce alte tipuri de modele mai au companiile chineze în pregătire?”, spune Cohney.

În 2025, DeepSeek, un alt model chinezesc de AI, a cauzat unde de șoc pe plan global cu modelul său lingvistic făcut la costuri reduse, dar de dimensiuni uriașe, care a depășit rapid ChatGPT. Mai mult, a devenit cea mai descărcată aplicație gratuită din magazinul Apple din SUA.

China investește masiv în robotică și inteligență artificială

În anul care a urmat, Beijing a introdus inteligența artificială și robotica în centrul strategiei sale economice. A investit masiv în producția de cipuri avansate, automatizare și AI generativă, cu scopul de a avea un avantaj tehnologic față de Statele Unite.

În timp ce Seedance 2.0 ocupa primele pagini din media, alte mari companii din China au lansat, cu mai puțină zarvă, noi instrumente de AI generativ înainte de vacanța de Anul Nou Lunar.

Festivalul Primăverii a devenit tot mai mult o „sărbătoare a AI-ului. Firmele programează lansări într-un timp în care milioane de oameni sunt acasă și experimentează aplicații noi, a notat analistul pentru China Bill Bishop în newsletterul său.

Ce s-ar putea întâmpla în 2026

Bill Bishop anticipează că 2026 ar putea fi un punct de cotitură pentru adoptarea pe scară largă a inteligenței artificiale în China, nu doar prin chatbot-uri, dar și prin agenți AI care fac tranzacții, instrumente de programare integrate în munca de zi cu zi și creatori video ce utilizează în mod frecvent AI-ul, scrie BBC.

