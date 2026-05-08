Unul dintre cei mai periculoși agresori sexuali din România, găsit spânzurat în penitenciar. Detalii cutremurătoare ies la iveală despre trecutul său

El avea cinci fiice, iar toate au fost victime ale abuzurilor sexuale în copilărie. Mai mult, una dintre ele a murit după ce s-a aruncat în fața unui tren.

Cum a fost descoperit incidentul din penitenciar

Potrivit Gândul.ro, gardienii aflați de serviciu în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Penitenciarul Botoșani, au fost alertați de alți deținuți. Aceștia au anunțat că unul dintre colegii de cameră, aflat în arest preventiv, s-a spânzurat de un cuier.

Bărbatul a fost resuscitat inițial, însă câteva ore mai târziu a decedat la spital. Potrivit unor surse judiciare, Mircea Tarabas, în vârstă de 56 de ani, a lăsat un bilet de adio.

În mesaj, pe de o parte își cerea iertare pentru gest, iar pe de altă parte o acuza pe soția sa, Florica, că ar fi făcut declarații false la Poliție.

CITEȘTE ȘI: Un judecător publică presupusul bilet de adio al lui Jeffrey Epstein: „Nu e amuzant, nu merită!”

Denunțul făcut de soție și ordinul de protecție

Surse apropiate anchetei susțin pentru sursa citată că, în luna aprilie, pe numele lui Tarabas a fost emis un ordin de protecție. Acesta a fost obligat să părăsească locuința familiei din comuna Manoleasa și a fost monitorizat cu brățară electronică.

În această perioadă, soția sa ar fi declarat polițiștilor că bărbatul și-ar fi abuzat sexual două fiice adolescente, în contextul consumului de alcool.

După audierea fetelor, acesta a fost arestat preventiv și ulterior transferat la Penitenciarul Botoșani.

Mărturii despre abuzurile din familie

O investigație jurnalistică a scos la iveală detalii și mai grave despre situația din familie. Mircea Tarabas ar fi avut șapte copii, doi băieți și cinci fete. Surse apropiate familiei susțin că toate fetele ar fi fost victime ale abuzurilor tatălui în copilărie, mai notează Gândul.

Acesta ar fi devenit violent mai ales pe fondul consumului de alcool, agresând fizic întreaga familie și abuzând sexual fetele.

Una dintre fiice, Mihaela, ar fi murit la vârsta de 16 ani după ce a fost lovită de un tren. Deși oficial decesul a fost încadrat ca accident, familia ar fi considerat că a fost o sinucidere.

Mama ar fi afirmat că „Mihaela a murit din cauza lui”.

VEZI ȘI: Zeci de deținuți trimiși zilnic la muncă în Botoșani, în baza unor acorduri cu firme private

Semnale ignorate de autorități

Surse judiciare susțin că polițiștii din Ștefănești ar fi avut cunoștință despre situația din familie, dar nu ar fi intervenit. Și serviciile sociale ar fi fost informate și ar fi încercat instituționalizarea copiilor, însă fără succes.

Cazul ar fi fost monitorizat formal, fără măsuri ferme, ceea ce i-ar fi permis bărbatului să continue abuzurile.

În paralel, ar fi existat un dosar penal privind agresiuni sexuale înregistrat la IPJ Botoșani. Ancheta ar fi fost însă afectată de reorganizări interne, inclusiv desființarea structurii care instrumenta cazul. Din acest motiv, investigațiile ar fi fost întrerupte temporar și reluate ulterior de alți anchetatori.