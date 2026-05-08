Adolescent de 14 ani din Dolj, dispărut după ce a plecat de la școală. Poliția cere ajutorul românilor

Autoritățile au demarat verificări pentru găsirea adolescentului dispărut. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, citate de Observator, băiatul a fost văzut ultima dată ieri, în momentul în care a plecat de la școală.

La momentul dispariției, acesta purta pantaloni scurți albaștri, o jachetă albastră și pantofi sport negri.

Semnalmentele adolescentului dispărut

Minorul are aproximativ 1,60 metri înălțime și cântărește în jur de 50 de kilograme. Are părul scurt și negru, ochii căprui, fața ovală și ten măsliniu.

Apel către populație

Polițiștii fac apel la persoanele care pot oferi informații despre adolescent să contacteze de urgență autoritățile:

„Persoanele care dețin informații utile cu privire la copilul dispărut sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție”.

