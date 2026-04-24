€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
Băiat de 11 ani, dispărut în Capitală. A fost emis mesaj RO-ALERT
Data actualizării: 20:34 24 Apr 2026 | Data publicării: 20:11 24 Apr 2026

Băiat de 11 ani, dispărut în Capitală. A fost emis mesaj RO-ALERT
Autor: Doinița Manic

imagine cu masini de politie Persoanele care l-au văzut pe băiat sunt rugate să sune la 112. Foto: Pixabay.com

A fost emis mesaj RO-ALERT în Capitală după dispariţia unui băiat de 11 ani.

 Poliţia Română a transmis vineri un mesaj de alertă în legătură cu dispariţia unui copil în Capitală, în vârstă de 11 ani, care a plecat de lângă bunica sa pe stradă şi nu s-a mai întors.

Băiatul de 11 ani a fugit de lângă bunica sa

"La data de 24.04.2026, ora 16:00, Poliţia Sectorului 3, Serviciul Investigaţii Criminale, Compartimentul Urmăriri, a fost sesizat de către numita Petrica Eva Marina, cu privire la faptul că, astăzi, în jurul orei 14:50, fiul său Stancu Mircea, în vârstă de 11 ani, a fugit de lângă bunica sa, în timp ce se aflau pe strada Foişorului, nr. 138, cu direcţia strada Brânduşelor, sector 3, Bucureşti şi nu s-a mai întors.

Semnalmentele băiatului dispărut

Semnalmente: înălţime: 1,40 m, greutate 40 kg, păr şaten scurt, ochi căprui. Semne particulare: nu are. Obiecte de îmbrăcăminte folosite la data dispariţiei: tricou de culoare galbenă, pantaloni de trening crem şi adidaşi negri cu albastru", anunţă Poliţia Capitalei, care publică şi o poză cu el.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close