Avertismentul lui Alexandru Rafila: Să dea Dumnezeu să avem un Guvern nou. Dacă nu ...

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Alexandru Rafila, parlamentar PSD și fost ministru al Sănătății, avertizează asupra riscurilor la care se expune România dacă nu vom avea un nou guvern în următoarea perioadă.

În cadrul unei intervenții la Aspen Healthcare Summit 2026, ediția a XV-a, Alexandru Rafila a avertizat cu privire la riscurile la care se expune România, dacă nu va avea un Guvern plin în următoarea perioadă.

„Să dea Dumnezeu să avem Guvern nou. Dacă nu, o să continuăm până la toamnă cu ce avem acum“, a spus Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, la Aspen Healthcare Summit 2026, ediția a XV-a, potrivit trimisului DC News la eveniment, Florin Răvdan.

În cazul în care România nu va avea un Guvern cu puter depline în următoarea perioadă există riscul ca jaloanele din PNRR să nu fie îndeplinite până la finalul verii, fapt ce ar putea duce la pierderea unor sume conisderabile.

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Nicușor Dan l-a desemnat săptămâna trecută, pentru a forma un Guvern, pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui. Acesta continuă în cursul zilei de astăzi discuțiile cu facțiunile parlamentare pentru a obține o majoritate pentru noul Exeucitv.

Programul consultărilor de astăzi:

10.00 - UDMR

15.00 - Grupul Minorităţilor Naţionale

16.00 - Uniţi pentru România

17.00 - PACE

18.00 - POT

Guvernul Bolojan a fost demis luna trecută prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi pentru.