Eugen Tomac, noi consultări cu partidele pentru a obține o majoritate. Update: A început dialogul cu UDMR

Eugen Tomac; Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat Eugen Tomac continuă și astăzi consultările cu formațiunile parlamentare în vederea obținerii sprijinului necesar pentru învestirea noului executiv.

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Eugen Tomac a ajuns la sediul UDMR, unde va discuta cu Kelemen Hunor și o parte din liderii partidului.

Știre inițială:

Eugen Tomac și-a exprimat încrederea că va reuși să adune cele 233 de voturi necesare în Parlament. Se așteaptă ca formula finală a noului Guvern să fie definitivată până miercuri, urmând ca solicitarea votului de încredere să fie înaintată Parlamentului la începutul săptămânii viitoare.

Programul consultărilor de astăzi:

10.00 - UDMR

15.00 - Grupul Minorităţilor Naţionale

16.00 - Uniţi pentru România

17.00 - PACE

18.00 - POT

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Eugen Tomac: Plec cu speranţă şi evident că îmi doresc ca USR să susţină Cabinetul pe care îl propun

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat luni, după întâlnirea cu liderii USR, că este încrezător în privinţa faptului că membrii acestui partid vor susţine în Parlament Cabinetul pe care îl va propune.

"Sper că colegii din USR vor da dovadă de multă responsabilitate. Dincolo de motivele legitime de a-şi exprima rezervele faţă de anumite chestiuni, pe care le-am clarificat, sper, eu plec de aici încrezător, pentru că sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experienţă şi oameni care preţuiesc această ţară; cred şi îşi doresc ca România să rămână pe drumul cel bun. Mi-aş dori foarte mult ca şi pe mai departe să pot colabora, la fel de strâns cum am colaborat în toţi aceşti ani, cu USR. (...) Plec cu speranţă şi evident că îmi doresc ca USR să susţină Cabinetul pe care îl propun. Plec cu speranţă şi încredere că, dincolo de frământările politice, trebuie să privim spre interesul naţional al României şi să dăm ţării un Guvern", a arătat Tomac în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul USR.

El a subliniat că România se află într-un "moment de criză politică fără precedent" şi că este nevoie de un guvern "stabil, capabil să ia decizii" în interesul României.

"Am prezentat domnului preşedinte Dominic Fritz motivele pentru care am acceptat această uriaşă responsabilitate de a forma un Cabinet de miniştri, într-un moment de tensiune pentru clasa politică; motivele pentru care voi merge în Parlament cu un Guvern tehnic, nu politic; motivul pentru care cred că România are nevoie de un Guvern funcţional; motivul pentru care cred că românii au nevoie de mai multă securitate şi de garanţia că viaţa lor nu va merge într-o direcţie greşită; motivele pentru care cred că suntem o naţiune europeană cu valori puternic ancorate în parteneriatul nostru transatlantic", a spus Tomac.

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