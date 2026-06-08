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DCNews Politica Cum îi descrie Tomac pe Nicușor, Grindeanu, Fritz, Bolojan sau Kelemen Hunor. Omul despre care spune că "va scrie istorie" pentru România

Cum îi descrie Tomac pe Nicușor, Grindeanu, Fritz, Bolojan sau Kelemen Hunor. Omul despre care spune că "va scrie istorie" pentru România

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 08 Iun 2026
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imagine cu eugen tomac la cotroceni
Despre el, Eugen Tomac spune că este un om care își iubește țara. Foto: Agerpres

Premierul desemnat Eugen Tomac a spus ce părere are despre cei mai importanți lideri politici din România, dar și din străinătate.

Premierul desemnat Eugen Tomac a fost pus, la Antena 3 CNN, să spună primele cuvinte care îi vin în minte atunci când aude numele celor mai importanți lideri politici din țara noastră, dar și din străinătate, printre care: Sorin Grindeanu, Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Donald Trump. Iată ce părere are Eugen Tomac despre aceștia:

  • Despre Donald Trump, președintele SUA: "Un lider influent și important".
  • Despre Vladimir Putin, președintele Rusiei: "Ne disprețuiește".
  • Despre Xi Jinping, președintele Chinei: "Un conducător care și-a consolidat poziția".
  • Despre Nicușor Dan, președintele României: "Un președinte care va scrie istorie pentru țară".
  • Despre Ilie Bolojan, președintele PNL: "Un om politic cu multă experiență".
  • Despre Sorin Grindeanu, președintele PSD: "Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca țara să meargă înainte".
  • Despre Kelemen Hunor, președintele UDMR: "Un om politic cu foarte multă experiență și un bun român de etnie maghiară".
  • Despre George Simion, președintele AUR: "Un politician care nu respectă regulile".
  • Despre sine, Eugen Tomac: "Un român care își iubește țara".

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