Cum îi descrie Tomac pe Nicușor, Grindeanu, Fritz, Bolojan sau Kelemen Hunor. Omul despre care spune că "va scrie istorie" pentru România

Premierul desemnat Eugen Tomac a spus ce părere are despre cei mai importanți lideri politici din România, dar și din străinătate.
Premierul desemnat Eugen Tomac a fost pus, la Antena 3 CNN, să spună primele cuvinte care îi vin în minte atunci când aude numele celor mai importanți lideri politici din țara noastră, dar și din străinătate, printre care: Sorin Grindeanu, Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Donald Trump. Iată ce părere are Eugen Tomac despre aceștia:
- Despre Donald Trump, președintele SUA: "Un lider influent și important".
- Despre Vladimir Putin, președintele Rusiei: "Ne disprețuiește".
- Despre Xi Jinping, președintele Chinei: "Un conducător care și-a consolidat poziția".
- Despre Nicușor Dan, președintele României: "Un președinte care va scrie istorie pentru țară".
- Despre Ilie Bolojan, președintele PNL: "Un om politic cu multă experiență".
- Despre Sorin Grindeanu, președintele PSD: "Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca țara să meargă înainte".
- Despre Kelemen Hunor, președintele UDMR: "Un om politic cu foarte multă experiență și un bun român de etnie maghiară".
- Despre George Simion, președintele AUR: "Un politician care nu respectă regulile".
- Despre sine, Eugen Tomac: "Un român care își iubește țara".
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